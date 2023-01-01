ترجمة «العراب».. طبعة جديدة من رواية «ديرمافوريا» لكريج كليفنجر

تصدر قريبا عن دار الكرمة للنشر والتوزيع، طبعة جديدة من ترجمة الكاتب الراحل أحمد خالد توفيق لرواية «ديرمافوريا» لكريج كليفنجر، بالتزامن مع معرض القاهرة الدولي للكتاب بدورته الـ54، وذلك خلال الفترة من 24 يناير وحتى 6 فبراير المقبل، بمركز مصر للمؤتمرات والمعارض الدولية بالتجمع الخامس.

«ديرمافوريا» تعني حالة نشوة من إثارة لجلد الإنسان.

هنا نقابل إريك أشوورث، الكيميائي العبقري شبه المجنون، الذي لا يمكن الاستغناء عنه في سوق المخدرات لأنه ابتكر مخدرًا رهيبًا اسمه «الجلد» أو «اللمسة».

تبدأ القصة بهذا الكيميائي فاقد الذاكرة بعد حريق أطاح بمختبره، ويبدو أنه فقد معلوماته الكيميائية في إثره، لكن أحدًا لا يصدق هذا، أو يجازف بتصديقه. رجال الشرطة يحاصرونه بأسئلتهم، والمحامي ينصحه بالصمت، وتجار المخدرات يلاحقونه. لكنه يملك بصيصًا واحدًا من عالمه القديم: اسم فتاة تُدعى «ديزريه». وعن طريق هذا البصيص يحاول استرجاع الجزء الذي احترق في ذاكرته.

من المقرر أن تنطلق الدورة 54 من معرض القاهرة الدولي للكتاب خلال الفترة من 24 يناير وحتى 6 فبراير المقبل، بمركز مصر للمؤتمرات والمعارض الدولية بالتجمع الخامس، بمشاركة عدد كبير من دور النشر المصرية والعربية والأجنبية، بجانب قطاعات وزارة الثقافة المصرية، كالهيئة المصرية العامة للكتاب، الهيئة العامة لقصور الثقافة، دار الكتب والوثائق القومية، قطاع صندوق التنمية الثقافية، والمركز القومي للترجمة، وغيرها.

وأكدت اللجنة العليا لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، اختيار المملكة الأردنية كضيف شرف الدورة الـ54، كما أسفرت اجتماعات اللجنة، التي تترأسها وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني، عن اختيار المبدع الراحل صلاح جاهين ليكون شخصية المعرض في دورته 54، كما وقع الاختيار على كاتب الأطفال كامل كيلاني ليكون شخصية لمعرض الطفل بوصفه رائدا من رواد أدب الطفل ليس فى مصر فقط وإنما فى العالم العربى.

وتقرر أن يكون المحور الرئيسي لفعاليات الدورة المقبلة هو "الثقافة وبناء الوعي"، وتستمر لجان المعرض فى الانعقاد المستمر من أجل وضع الخطة الكاملة لفعاليات وأنشطة المعرض المختلفة.