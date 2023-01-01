الأحد 01 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

وزارة الطيران تبرز دور «مصر للطيران» فى المسئولية المجتمعية رغم التحديات

مصر للطيران
مصر للطيران

قامت وزارة الطيران المدني بتسليط الضوء على أحد الجوانب العامة لنظام العمل في الشركات التابعة لها، وكشفت خلال حصادها السنوي الدور الذي قامت به شركة مصر للطيران في المسئولية المجتمعية ابتداء من حملة ترويجية للمشاركة في منتدى شباب العالم، باعتبارها الناقل الرسمى للحدث فى دورته الرابعة، بمدينة شرم الشيخ يناير الماضي، حيث تم التنسيق مع كل الجهات المعنية لتقديم كل الخدمات للوفود المشاركة وحجز التذاكر بالتنسيق مع قطاع مصر للطيران للسياحة "الكرنك".

- كما شاركت مصر للطيران بملتقى ومعرض سوق السفر العربي”ATM” بدبي.

- قامت شركة مصر للطيران بتنظيم جولة لعدد 40 طالبًا من طلبة الدراسات العليا بجامعة السربون فى فرنسا، حيث قاموا بزيارة المبنى الإدارى للشركة الوطنية. 

- كما تم تنظيم زيارة لهم فى قرية البضائع بمطار القاهرة وندوة تعريفية للتعرف عن نشاط شركة مصر للطيران للشحن الجوي ضمن رسالة ماجستير يعدها طلبة جامعة السوربون عن لوجستيات النقل الدولي، من خلال دراسة حالة لنشاط الشحن بجمهورية مصر العربية.

- قام عدد من الطيارين والضيافة بشركة مصر للطيران للخطوط الجوية بزيارة لأطفال مستشفى ٥٧٣٥٧

ونظمــت الشركة رحلـة لأوائل طلبة الثانويــة العامــة إلــى مدينة شرم الشيخ بالتعاون مع مؤسسة دار التحرير للطبع والنشر (الجمهورية).

كما احتفلت الشركة ببطلة التنس المصرية ميار شريف عقب فوزها بلقب بطولة بارما الدولية المفتوحة للتنس، لتصبح أول لاعبة مصرية تفوز بلقب إحدى بطولات اللاعبات المحترفات للتنس، محققة إنجازًا تاريخيًا مشرفًا للرياضة المصرية والعربية.

- تم تنظيم رحلة لعدد من الأطفال الناجين من حوادث الحريق بالتعاون مع مؤسسة أهل مصر للتنمية لزيارة مدينة كيدزانيا "القاهرة"، للتعرف من خلالها على عالم السفر والطيران.

كما قامت مصر للطيران بدور الناقل الرسمي للملتقى الدولي السادس لفنون ذوي القدرات الخاصة بالدمج مع الأفرو صيني، بدار الأوبراالمصرية، كما كانت مصر للطيران الناقل الرسمي لمهرجان جنوب سيناء الدولى فى نسخته الأولى، والذى أقيم فى مدينتي "دهب وشرم الشيخ"، لتسليط الضوء على كنوز جنوب سيناء تنشيطًا للحركة السياحية لمصر، وقامت الشركة الوطنية بدور الناقل الرسمي للمؤتمر الدولي العام للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، فى نسخته الـ٣٣، والذى نظمته وزارة الأوقاف.

وكذلك شاركت كناقل رسمي لمهرجان الأمل السينمائي الدولي بالاتحاد الأوروبي لذوي الهمم في دورته الثانية بالعاصمة الإيطالية روما، كما شاركت مصر للطيران فى مؤتمر نقابة أطباء القاهرة للسياحة العلاجية كناقل رسمى للمؤتمر، بهدف دعم وتنشيط هذا النوع من السياحة إلى مصر.

المسئولية المجتمعية مصر للطيران وزارة الطيران وزارة الطيران المدني منتدى شباب العالم

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