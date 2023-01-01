ننشر مواعيد الصلاة اليوم الأحد 1 يناير 2023 فى محافظات مصر

مع بداية سنة جديدة مليئة بالبهجة والفرح حرص الكثير من المواطنين المسلمين على إقامة الصلوات الخمسة، وتأدية الصلاة في وقتها والاكثار من الأذكار الصباحية.

ننشر مواعيد الصلاة اليوم الأحد 1 يناير 2023 في محافظات مصر

وتنشر "الدستور" كافة مواقيت الصلاة، اليوم الأحد الموافق 1-1-2023، في الثامن من شهر جمادى الآخر لعام 1444 هجرية، بالعاصمة القاهرة وعدد كبير من محافظات مصر، ومنها: محافظة الإسكندرية ومحافظة الإسماعيلية، ومدينة مرسي مطروح ومحافظة أسوان.

وفيما يلي مواعيد الصلاة، اليوم الأحد 1 يناير 2023، في القاهرة والكثير من محافظات مصر:

مواقيت الصلاة في القاهرة اليوم الأحد 1 يناير 2023

صلاة الفجر 5:18 صباحاً

أذان الظهر 11:58 صباحاً

أذان العصر 2:47 مساءً

أذان المغرب 5:06 مساءً

أذان العشاء 6:29 مساءً

مواقيت الصلاة اليوم الأحد 1 يناير 2023 في الإسكندرية

وقت صلاة الفجر 5:25 صباحاً

موعد أذان الظهر 12:04 صباحاً

موعد أذان العصر 2:50 مساءً

موعد أذان المغرب 5:09 مساءً

موعد أذان العشاء 6:33 مساءً

مواقيت الصلاة اليوم الأحد 1 يناير 2023 في الإسماعيلية

وقت صلاة الفجر 5:15 صباحاً

موعد أذان الظهر 11:54 صباحاً

موعد أذان العصر 2:42 مساءً

موعد أذان المغرب 5:01 مساءً

موعد أذن العشاء 6:24 مساءً

مواقيت الصلاة اليوم الأحد 1 يناير 2023 في أسوان

وقت صلاة الفجر 5:40 صباحاً

موعد أذان الظهر 12:28 صباحاً

موعد أذان العصر 3:28 مساءً

موعد أذان المغرب 5:48 مساءً

موعد أذان العشاء 7:07 مساءً

مواقيت الصلاة اليوم الأحد 1 يناير 2023 في أسيوط

وقت صلاة الفجر 5:16 صباحاً

موعد أذان الظهر 12:00 صباحاً

موعد أذان العصر 2:54 مساءً

موعد أذان المغرب 5:14 مساءً

موعد أذان العشاء 6:34 مساءً

مواقيت الصلاة في شرم الشيخ

وقت صلاة الفجر 5:03 صباحاً

موعد أذان الظهر 11:56 صباحاً

موعد أذان العصر 2:40 مساءً

موعد أذان المغرب 4:59 مساءً

موعد أذان العشاء 6:20 مساءً