أرسنال يسجل رقمًا تاريخيًا فى الدورى الإنجليزى بعد الفوز على برايتون

سجل فريق أرسنال الإنجليزي رقمًا تاريخيًا عقب الفوز الذي حققه على برايتون بأربعة أهداف مقابل هدفين ضمن لقاءات الجولة 18 من البريميرليج.

أرسنال انفرد بصدارة الدوري الإنجليزي، وأصبح بطلاً للشتاء برصيد 43 نقطة، فيما تجمد رصيد برايتون عند النقطة 24 في المركز الثامن.

ووفقًا لشبكة الإحصائيات "أوبتا"، فإن أرسنال صار خامس فريق فقط، في تاريخ الدوري الإنجليزي يحصد ما يصل إلى 43 نقطة من أول 16 مباراة في موسم واحد، بعد توتنهام في موسم 60-61، وتشيلسي 2005-06، ومانشستر سيتي 2017-18، وليفربول 2019-20.

هدف بوكايو ساكا الأول لأرسنال أمام برايتون، بعد 66 ثانية هو الأسرع للنادي اللندني خارج الديار منذ 2013، حيث هدف ثيو والكوت ضد كوينز بارك رينجرز الذي جاء بعد 20 ثانية فقط.

