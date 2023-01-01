محمد رمضان يرد على منتقدى إلقائه الأموال بحمام السباحة

كشف الفنان محمد رمضان، سبب الفيديوهات والصور الغريبة التي يقوم بنشرها عبر صفحته الشخصية بموقع "إنستجرام"، مؤكدًا أنها كلها من باب الشو الإعلامي.

تفاصيل صورة إلقاء الأموال بحمام السباحة

وكشف رمضان، خلال لقائه في برنامج "معكم منى الشاذلي"، والمذاع عبر فضائية cbc، تفاصيل صورته بإلقاء الأموال بحمام السباحة، والتي تعرض بسببها للكثير من الانتقادات، مؤكدًا أن الصورة كانت دعاية للأغنية وهذا نوع من أنواع الدعاية التي يقدمها لأغانيه.

وأضاف، أن أغنية vip، كلماتها تفرض علينا ذلك، وإنما محمد رمضان، في الحقيقة مختلف تمامًا.

وعن الصابونة الذهبية التي نشر صورتها قال: "الصابونة دهب وبها حبيبات، و استغربتها وهي هدية وغسلت وشي بيها قبل أما أجي الحلقة".