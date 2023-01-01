غزل المحلة يعلن فسخ عقد باولن فوافى بسبب مرض ابنته

أعلن نادي غزل المحلة، فسخ لاعبه الدولي الملجاشي باولن فوافي بالتراضي عقب تنازله عن جميع مستحقاته المالية.

ونشر غزل المحلة بيانا رسميا عبر صفحته الرسمية على فيس بوك، أكد من خلاله على توصية المدرب اليوناني بابافاسيليو بفسخ عقد اللاعب.

وأشار النادي إلى أنه وافق على طلب اللاعب الذي يرغب في السفر إلى فرنسا للتواجد بجانب ابنته المريضة، موضحًا أنه وضع شرطًا جزائيًا بقيمة 30 ألف دولار يسددها فوافي حال انضمامه لصفوف أي فريق مصري خلال الموسم الحالي.

وتقدم نادي غزل المحلة بالشكر لفوافي على الفترة التي قضاها مع الفريق وتمنى له التوفيق ولابنته الشفاء العاجل.

جدير بالذكر أن فوافي قد انضم لغزل المحلة في عام 2021 بعد انتهاء تعاقده مع نادي مصر المقاصة.