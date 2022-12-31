السبت 31 ديسمبر 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

بعد استعراض مهارته فى البيتزا.. حماقى لـ إسعاد يونس: «لو عندك عزومة كلمينى»

حماقي
حماقي

استهلت الإعلامية إسعاد يونس حلقة صاحبة السعادة مع النجم محمد حماقي، بمشهد إعداده للبيتزا، حيث وقف المطرب الكبير محمد حماقي أمام الفرن وهو يعد عجينة البيتزا الشهية، التي نالت إعجاب الإعلامية إسعاد يونس، ومن ثم قام بإعداد عدد كبير ومختلف من البيتزا.

وقال حماقي خلال لقائه ببرنامج صاحبة السعادة، المذاع عبر فضائية dmc، الذي تقدمه الإعلامية إسعاد يونس،: "مكنش ينفع نفوت اللقطة دي، وأي وقت يبقى عندك أي عزومة في البيت كلميني". 

وحرصت الإعلامية إسعاد يونس على تهنئة جمهورها بالعام الجديد، قائلة: "إحنا مش هنلاقي في العالم ناس زينا، وزي ما إحنا قريبين من بعض، وزي ما إحنا بنعيد على بعض، لسا في البلد دي كل الخير اللي في الدنيا، لسا فيها مهما الزمن بقى دمه تقيل، مش مهم، لكن المهم إننا قادرين نتغلب على أي وقت وأي صعوبة وأي أجواء غريبة ممكن تدخل علينا".

وتابعت: "لسا فينا ناس بتصبح على بعض بمنتهى الطيبة والجمال، لسه فينا ناس تحترم الكبير وتقوم في الأتوبيس له عشان يقعد، لسه فينا ناس بتاخد بالها من الست الحامل في الشارع، لسه فيه ناس وشعب يتبرع للمستشفيات وصروح طبية قامت على حسابه، هذا الشعب اللي مهما ضاق به الحال بيتبرع ويقف جنب بعض، إحنا من الشعوب النادرة الطيبة".

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