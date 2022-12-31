نجوى فؤاد عن عدم إنجابها: خشيت أن يتأثر جسدى.. وتحملت المسئولية بعمر الـ17

قالت الفنانة نجوى فؤاد، الراقصة الاستعراضية، إن لعدم إنجابها بالرغم من زواجها المتعدد الكثير من الأسباب.

الخوف من الإنجاب

وأكدت فؤاد، خلال حوارها ببرنامج "الستات" مع الإعلامية مفيدة شيحة، المذاع عبر فضائية "النهار"، أنها كانت تخشى أن يؤثر الإنجاب على معالم جسدها، معبرة: "أول لما طلعت مكنش الإعلام زي دلوقتي، والدنيا كانت مختلفة تمامًا والظروف من حولي، وكنت خايفة لجسمي يبوظ بسبب الخلفة، وخاصة أن العلم لم يتطور مثل اليوم".

الاعتماد على الذات

وأضافت في حديثها، أنها تولت مصروفات أسرتها بالكامل وهي بعمر الـ17 عام، قائلة: "أمي توفت وكان عندي ١٧ عامًا، وظروفي لم تكن جيدة، وتوليت مصاريف البيت بعد ذلك، وهذا الامر جعلني أعتمد على نفسي، مكنش في أدوات الشفط، وكل التطور في المجال الطبي، وخوفت أخلف طفل يبعدني عن المجال الفني، ولا أستطيع العودة مرة أخرى بعد الإنجاب".