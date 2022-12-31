احتفالات ليلة رأس السنة الميلادية الجديدة 2023 بكنائس الفيوم

بدأت احتفالات ليلة رأس السنة الميلادية الجديدة 2023م، بكنائس الفيوم، مساء اليوم، وسط حضور شعبي كبير من الأقباط، بعد انتهاء الإجراءات الاحترازية التي كانت تطبق في العامين الماضيين، لمواجهة فيروس كورونا.

شارك في الاحتفالات المئات من الرجال والسيدات والأطفال، ورجال الكنيسة من القمامصة والقسوس، والشمامسة، وبمشاركة عدد من وسائل الإعلام بالمحافظة.

أقيمت الاحتفالات، وسط تأمين من رجال الشرطة، وشملت الاحتفالات، التسبحة، والقداس الإلهي، وصلاة خاصة منتصف الليل، التي يؤديها المصلون، قبل دقائق من بدء العام الميلادي الجديد، يدعون إلى الله بمغفرة الخطايا، وأن يكون العام الجديد مليئا بالبركة والسلام والمحبة، وأن يعم الرخاء والبركة أرض مصر، وأن يكون عاما للسلام في العالم.

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