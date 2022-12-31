السبت 31 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

احتفالات ليلة رأس السنة الميلادية الجديدة 2023 بكنائس الفيوم

احتفالات ليلة رأس
احتفالات ليلة رأس السنة الميلادية الجديدة ٢٠٢٣م، بكنائس الفي

بدأت احتفالات ليلة رأس السنة الميلادية الجديدة 2023م، بكنائس الفيوم، مساء اليوم، وسط حضور شعبي كبير من الأقباط، بعد انتهاء الإجراءات الاحترازية التي كانت تطبق في العامين الماضيين، لمواجهة فيروس كورونا.

شارك في الاحتفالات المئات من الرجال والسيدات والأطفال، ورجال الكنيسة من القمامصة والقسوس، والشمامسة، وبمشاركة عدد من وسائل الإعلام بالمحافظة.

أقيمت الاحتفالات، وسط تأمين من رجال الشرطة، وشملت الاحتفالات، التسبحة، والقداس الإلهي، وصلاة خاصة منتصف الليل، التي يؤديها المصلون، قبل دقائق من بدء العام الميلادي الجديد، يدعون إلى الله بمغفرة الخطايا، وأن يكون العام الجديد مليئا بالبركة والسلام والمحبة، وأن يعم الرخاء والبركة أرض مصر، وأن يكون عاما للسلام في العالم.

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احتفالات ليلة رأس السنة بكنائس الفيوم الجديدة ٢٠٢٣م الاقباط

رئيس التحرير

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الاستثمار فى صناعة الوجدان

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احتفالات ليلة رأس السنة الميلادية الجديدة 2023 بكنائس الفيوم

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