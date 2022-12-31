خبير علاقات دولية: الغرب يتنافس لإقامة علاقات مع مصر ودول الشرق الأوسط

قال الدكتور أحمد سيد أحمد، خبير العلاقات الدولية بمركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية، غن مصر تبنت سياسة الحياد الإيجابي وعدم الانحياز لطرف دون الآخر وتعمل على نزع فتيل الأزمات.

وأضاف خلال حواره ببرنامج "حصاد 2022" مع الإعلاميتين آية عبدالرحمن، ودارين مصطفى، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، دعا لحل الأزمة الروسية الأوكرانية، مؤكدًا أن الحروب لا تحل أزمات وأن دول العالم تأثرت من هذه الحرب خاصة الدول النامية.

مصر تبنت إقامة علاقات مع كل الدول

وتابع، أن مصر تبنت إقامة علاقات مع كل الدول والتي أكسبتها المصداقية والثقة بل جعلت مصر ومنطقة الشرق الأوسط محل تنافس من الغرب وجاء الرئيس الامريكي جو بايدن، لقمة المناخ، والرئيس الصيني جاء لحضور قمة الصين والدول العربية، مؤكدًا أن الدول العربية أصبحت دول العالم الكبرى تتنافس عليها، خاصة بعدما تحولت هذه الدول لفاعل ولم تعد مفعولًا به وهذا بفضل التعاون الخارجي المصري والعربي.