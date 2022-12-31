حقيقة ظهور فيروس يوم القيامة.. عضو اللجنة العليا للفيروسات يوضح

أوضح الدكتورعادل خطاب، عضو اللجنة العليا للفيروسات، حقيقة ظهور فيروس يوم القيامة، قائلًا: "إن إصابة 250 مليون بفيروس كورونا في الصين يعتبر عددًا رهيبًا بمجرد سماعه، لكنه بالنسبة لتعداد الصين يعتبر عددًا عاديًا".

وأضاف خطاب خلال مداخلة هاتفية ببرنامج حضرة المواطن، المذاع عبر فضائية الحدث اليوم، أنه إذا قلنا إننا بعيدون عن الصين، وأنه لن يأتينا أحد، فإن هذا الظن خاطئ، لأن العالم قرية صغيرة، ولدينا الماضي القريب الذي لا يمكن نسيانه، خاصة أن الأمر وصل لبعض المدن الأوروبية أيضًا، مثل فرنسا، إسبانيا، الولايات المتحدة الأمريكية، حيث تسجل أعدادًا كبيرة، ندرك بأن هناك سلالة جديدة وهي سريعة الانتشار، معقبًا: "نحن لسنا بعيدين عن ذلك".

وأوضح أن المصريين كانوا في فترة كورونا، مثالًا للالتزام من حيث اتخاذ كل الإجراءات والتدابير الإحترازية، كالحرص على ارتداء الكمامة، والتباعد الاجتماعي، عدم التقبيل بين الناس، بالإضافة إلى البعد عن الزحام والمناسبات الإجتماعية.

وأشار إلى أن الفيروس المخلوي التنفسي قد ظهر منذ فترة، وقد ضرب بكل أطفال المدارس، ومن ثم انتقل إلى الكبار، بالإضافة إلى فيروس الإنفلونزا الذي كان هذا موسمه.

وتابع: «سواء الكورونا أو المخلوي أو السلالة الجديدة، فكلها تسمى الفيروسات التنفسية، والانتشار عن طريق الاختلاط والنفس، وينشط بشكل سريع في الأماكن الزحمة والأماكن المغلقة، وهو أكثر ما يكون خلال هذين اليومين، مع انخفاض درجة الحرارة، وخاصة في الليل عند الاجتماع للاحتفال، أو إلى أي سبب آخر».

لابد من تذكير أنفسنا بالأيام التي مررنا بها، والله وحده الذي أنقذنا بأن نكون أقل الدول في الإصابات وفي الوفيات، لكننا لسنا بعيدين، حيث إن الدول المتقدمة بها إصابات عالية، وبالتالي يجب الرجوع لكل الإجراءات الاحترازية، والتطعيمات انتهت ولا أحد ينصح بأخذ تطعيمات جديدة ، لكننا ننصح دائمًا بتطعيم الإنفلونزا.

كما أكد أن فيروس الإنفلونزا يتسبب في حدوث التهابات رئوية، كما يتسبب في إحداث فشل تنفسي لدى المصابين الذين لديهم عوامل خطورة ومن ثم يتسبب في دخول المستشفى والعناية المركزة. وبالتالي فإن الإنفلونزا ليس بالفيروس البسيط، مشددًا على ضرورة أخذ كل الناس التطعيم ضد الإنفلونزا.