السبت 31 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

مكتبة الإسكندرية تخصص شهر يناير لعرض الأفلام الفائزة بجوائز سينمائية عالمية

مكتبة الأسكندرية
مكتبة الأسكندرية

مكتبة الإسكندرية تخصص شهر يناير لعرض الأفلام الفائزة بجوائز سينمائية عالمية، وذلك ضمن فعاليات عروض نادي سينما المكتبة، والتي تقام في الواحدة من ظهر الخميس من كل أسبوع.

وتستهل عروض الأفلام الفائزة بجوائز سينمائية عالمية، في الواحدة من بعد ظهر الخميس المقبل الموافق 5 يناير 2023، بعرض الفيلم الروائي الطويل The fugitive، أو “الهارب”، من إخراج أندرو دايفس. 

والفيلم من إنتاج عام 1993، وتبلغ مدة عرضه 130 دقيقة، من بطولة كل من: هاريسون فورد، تومي لي جونز، سيلا وورد، جوليان مور، جو بانتو ليانو، ودرو آن كارلسون.

وتدور أحداث فيلم “الهارب”، في أجواء تشويقية بوليسية مليئة بالمطاردات والأكشن، حيث نرى الطبيب “”ريتشارد كيمبل"، طبيب ناجح ثري ومشهور، ومن أشهر أطباء الأوعية الدموية في شيكاغو حيث يقيم، إلا أن حياته تنقلب رأسًا علي عقب، حينما تقتل زوجته أمام عينيهو من قبل أحد اللصوص، فيحاول مطاردته واللحاق به إلا أنه لا يستطيع إمساكه وتتهمه الشرطة بأنه قاتل زوجته، خاصة وأنه لا يوجد دليل علي اقتحام المنزل أو سرقة أياً من محتوياته، مما يدفع المحققين إلى اتهامه بقتل زوجته، طمعا في الحصول على مبلغ التأمين الهائل الذي كان قد قام به علي حياة زوجته، قبل أيام قليلة من وقوع جريمة قتل الزوجة.

وفي طريقه إلى السجن بعد أن ألقت قوات الشرطة القبض عليه، يقع حادث تصادم للسيارة التي تقله، فينجح في الهرب، ويحاول البحث عن قاتل زوجته ليبرئ ساحته من جريمة اتهامه بقتلها، وتتوالى الأحداث لتكتشف في النهاية عن مفاجأة من العيار الثقيل والتي لم يتخيل الدكتور ريتشارد كيمبل أن تحدث.

وقد فاز فيلم “الهارب”، بجائزة الأوسكار لأفضل فيلم عن العام 1993، وفاز الممثل “تومي لي جونز” علي جائزة الأوسكار كأفضل ممثل مساعد، ونال مدير تصوير الفيلم مايكل تشابمن، بجائزة أفضل تصوير سينمائي، كما فاز الفيلم بجائزة أفضل موسيقى تصويرية، والتي حصل عليها جايمس نيوتن هاورد.  

مكتبة الاسكندرية الأفلام الفائزة بجوائز سينمائية عالمية فيلم الهارب هاريسون فورد جائزة الأوسكار

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