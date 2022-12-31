السبت 31 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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كاتب صحفى: عام 2022 محطة هامة فى مصر لاستعادة تأثيرها الدولى

الكاتب الصحفي شريف
الكاتب الصحفي شريف عارف

قال الكاتب الصحفي شريف عارف، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي، عندما وصل لسدة الحكم في مصر كنا في مرحلة استعادة التوازن للدولة حتى تقف الدولة على قدميها، وتوجد مرحلة أخرى هامة جدًا وهي استعادة التأثير وهي خطيرة جدًا.

وأضاف خلال حواره ببرنامج "حصاد 2022" مع الإعلامية آية عبدالرحمن، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن الدولة من الممكن أن تكون كبيرة وفي موقع متميز وليس لديها دور محوري وبالتالي تفقد التأثير في الدول من حولها.

زيارات الرئيس خلال 2022 أدت لنتائج إيجابية

وأكد أن عام 2022، يعتبر محطة مهمة جدًا في استعادة تأثير مصر من كم الزيارات التي قام بها الرئيس السيسي لدول العالم، وكلها أدت لنتائج والتي ظهرت في شكل بروتوكولات وظهرت في التحول الكبير في بعض السياسات.

وأوضح أن أهم تحول هو في السياسة الأمريكية تجاه مصر، وإذا نظرنا على مدى الثماني سنوات السياسة الأمريكية تختلف تتصاعد مع مصر.

الكاتب الصحفى عام 2022 تأثير مصر محطة مهمة الرئيس عبدالفتاح السيسي مصر استعادة التوازن

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