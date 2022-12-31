بينها «هنا القاهرة».. الطاهرى يكشف تفاصيل خطة «القاهرة الإخبارية» فى 2023

قال الكاتب الصحفي، أحمد الطاهري، رئيس قطاع الأخبار بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، إن قناة القاهرة الإخبارية هي قدرة إعلامية كان يستحقها الإعلام المصري والمشاهد المصري والعربي، متمنيًا أن تكون عند حسن ظن المشاهد المصري والعربي بتقديم خدمة إخبارية موضوعية تتسم بالسرعة والمصداقية والعمق في التحليل، لأن ساحة الأخبار اليوم أصبحت ساحات شاسعة للتنافس والغلبة فيها للمصداقية، ولهذا "القاهرة الإخبارية" تمضي في العام الجديد خطى ثابتة نحو الهدف المأمول منها.

وتابع "الطاهري" خلال مداخلة ببرنامج "افتح باب قلبك" الذي تقدمه الإعلامية أميرة بهي الدين، أن شبكة المراسلين لدى "القاهرة الإخبارية" متواجدة من الولايات المتحدة الأمريكية وحتى جنوب أفريقيا ومن اليمن إلى تركيا ومن قلب أوروبا إلى سيدني فبالتالي متواجدين تقريبًا في معظم النقاط المؤثرة في العالم.

وأشار إلى أن الهدف من إطلاق القناة هو تكامل المشروع الإعلامي، حيث إن قناة "إكسترا نيوز" بها إمكانات إخبارية كبيرة لكنها تهتم أولًا بالشأن المصري ومتابعة كل ما يدور على أرض مصر، أما قناة "القاهرة الإخبارية" فهي معنية بمتابعة الشأن الفلسطيني والشأن العالمي وهذا هو الفارق وبالتالي حال مشاهدة المتفرج للأخبار على القناتين في نفس التوقيت فإنه سيجد اختلافًا في الدور واختلافًا في الرسالة لكن في نهاية المطاف هي رسالة إعلامية تقدمها الشركة المتحدة عن طريق قطاع الأخبار.



ونوه أن قناة "إكسترا لايف" مرتبطة بشكل رئيسي بأن مصر تستضيف وتنظم فعاليات وأحداث كبرى وبالتالي صدرت مع قمة المناخ، وتحديدًا قبل قمة المناخ بفترة وجيزة، وبالتالي استطاعت أن تتابع كل جلسات المؤتمر، وكانت متفرغة له، والآن هناك أحداث أخرى مهمة، حيث يوجد في السنة الجديدة ٢٠٢٣ منتدى شباب العالم وأحداث أخرى كبيرة، كذلك يوجد العديد من الفعاليات اليومية التي تحدث في مصر ولا يتم استيعابها إخباريًا إلا في خبر أو تقرير، ولكن القناة ستتيح مشاهدة الحدث بشكل كامل، مثلما حدث في تغطية منتدى مصر الإعلامي وجلسات المؤتمر والمناقشات وبما يدور بين الإعلاميين وما إلى ذلك، وبالتالي هي قناة مكملة للرسالة الإعلامية.

ورأى "الطاهري" أن تلك الأدوات الإخبارية تكتمل أيضًا بالعديد من المنصات الإلكترونية، حيث يوجد موقع القاهرة الإخبارية والتطبيق الإلكتروني للقاهرة الإخبارية الذي يتيح لأي شخص في أي مكان في العالم أن يشاهد القناة في نفس اللحظة والأمر نفسه وبنفس الحكاية التطبيق الإلكتروني لإكسترا نيوز، وكذلك إكسترا نيوز وهو راديو أونلاين وانطلق أيضًا في 2022 وكل القائمين عليه شباب حديثي التخرج تم تدريبهم في "إكسترا نيوز".

وتحدث كذلك عن القناة الوثائقية التي سيتم إطلاقها قريبًا، قائلا: "ربنا يكتب التوفيق للزملاء، الزميل أحمد الدريني والزميل شريف السعيد لأنها قناة مهمة جدًا جدًا"، متابعًا أن هناك العديد من الوثائقيات التي تم إنتاجها في القاهرة الإخبارية وتم تصويرها في إفريقيا، ومنها فيلم في الصومال ويعتبر مهم للغاية لأنه لا يوجد كاميرا مصرية دخلت الصومال منذ مدة طويلة، وهناك فيلم آخر في كينيا يتناول أكبر معسكر لاجئين في العالم والوضع فيه، واعدًا المشاهدين بجودة عالية في تلك الأفلام.

كما كشف رئيس قطاع الأخبار في الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، أنه تم الاستعداد لإنتاج برنامج إخباري ضخم بعنوان "هنا القاهرة" يربط بين خمسة عواصم عربية في نفس التوقيت وهو برنامج أسبوعي، كما يتم تجهيز برنامج جديد أيضًا وهو "أوراق الناتو" ويربط مابين استديوهاتنا في واشنطن واستديوهاتنا في لندن وشبكة مراسلتنا في الاتحاد الأوروبي كله لمتابعة متغيرات السياق العالمي الراهن بشكل بالغ الدقة ومدعوم بعدد من الخبراء والمحللين الدوليين أيضًا، كما يوجد جزء آخر وهو القناة الصوتية، وهي تتيح للمتفرج أن يشاهد قناة "القاهرة الاخبارية" باللغة العربية أو باللغة الإنجليزية وهي ضمن خطة العام الجديد 2023.



