وزير قطاع الأعمال يُقيل مجلس إدارة شركة راكتا للورق بالإسكندرية

أجرى المهندس محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام، زيارة مفاجئة للشركة العامة لصناعة الورق (راكتا) بمحافظة الإسكندرية.

أجرى المهندس محمود عصمت، جولة تفقدية داخل الشركة، وقام بمراجعة صيانة الماكينات وخطوط الإنتاج، وذلك تمهيدًا لإحياء صناعة الورق بالشراكة مع مستثمر استراتيجي.

وجه الوزير، على الفور، بإقالة مجلس إدارة الشركة بسبب سوء حالة خطوط الإنتاج وعدم صيانة المعدات والإهمال، وعدم القيام بواجبات العمل، وتردي حالة المباني والورش والعنابر وغيرها، والإهمال الذي تسبب في انهيار أجزاء من المبانى وعدم انضباط أطقم أمن الشركة.

ووجه الوزير بمراجعة موقف الشركة فنيًا وماليًا وإداريًا، وكذلك حصر المعدات وخطوط الإنتاج وإعداد تقرير فنى حول صلاحيتها للعمل، ومحاسبة المقصرين الذين تسببوا فى الوضع الراهن للشركة.