السبت 31 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

«بطاطس تحت السرير وبصلة على الباب».. كيف يحتفل سكان العالم بعطلة نهاية العام؟

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

لا صوت يعلو فوق صوت احتفالات نهاية العام، حيث تكتظ الناس في الشوارع للاحتفال ببداية العام الجديد، لذا في السطور التالية نأخذك بجولة للتعرف على تقاليد سكان العالم للاحتفال بهذا اليوم، وفقًا لما ذكره موقع «glamour».

البرازيل: التوجه إلى الشاطئ

في البرازيل  يذهب الناس عادة إلى الشاطئ منذ الصيف هناك، فبعد منتصف الليل مباشرة، من المفترض أن تقفز سبع موجات بينما تتمنى سبع أمنيات، فقبل أن تدخل الماء  من المفترض أن ترتدي ملابس بيضاء بالكامل لأنها ترمز إلى النقاء.

الهند: بناء تمثال لرجل عجوز وحرقه

بالعودة إلى بومباي، يتم صنع دمية لرجل عجوز يرمز إلى العام القديم ويتم حرقه في منتصف الليل، فالحرق يرمز إلى وفاة المظالم من العام القديم ويفسح المجال لولادة عام جديد.

الدنمارك: رمي الأطباق القديمة

عادة ما يشير رمي الصفائح على أصدقائك إلى أن المحادثة قد سارت بشكل خاطئ، ومع ذلك في الدنمارك، تقاليد ليلة رأس السنة الجديدة مثل هذه تجلب لأحبائك حظًا سعيدًا. 

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كندا: الذهاب للصيد على الجليد

درجات الحرارة المتجمدة لا تمنع الكنديين من بدء العام الجديد برياضة الشتاء المفضلة وهي الصيد على الجليد، حيث تستأجر العائلات أكواخًا مُدفأة ومعدات طهي حتى يتمكنوا من الاستمتاع بالعيد مع أحبائهم. 

الفلبين: تقديم 12 حبة فاكهة مستديرة

في ليلة رأس السنة الجديدة، تتأكد العائلات في الفلبين من تقديم 12 نوعًا من الفاكهة المستديرة، مثل التفاح والعنب والخوخ، والتي يُعتقد أنها تمثل الازدهار نظرًا لشكلها الذي يعكس العملات المعدنية.

اليونان: تعليق بصلة خارج الباب

لا يعتبر البصل عنصرًا أساسيًا في المطبخ فحسب، بل يمكن أن يجلب لك أيضًا حظًا سعيدًا للعام الجديد المقبل، ففي اليونان من المعتاد تعليق البصل خارج باب منزلك، حيث يُعتقد أنه يرمز إلى الخصوبة والنمو.

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كولومبيا: وضع ثلاث حبات بطاطس تحت السرير

عشية رأس السنة الميلادية، لدى الأسر الكولومبية تقليد يسمى أجويرو، وهو وضع ثلاث  حبات من البطاطس تحت سرير كل فرد من أفراد الأسرة  واحدة مقشرة، وواحدة غير مقشرة، والأخيرة جزئيًا فقط، ففي منتصف الليل، يمسك كل شخص بمفرده بعينين مغلقة واعتمادًا على البطاطس التي يختارها، حيث يمكن أن يتوقع إما عامًا من الحظ السعيد أو الكفاح المالي أو مزيجًا من الإثنين معًا. 

السنة الجديدة بداية العام الجديد عطلة نهاية العام احتفالات نهاية العام نهاية العام

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وائل لطفي

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