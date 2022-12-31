السبت 31 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

مشروبات وأطعمة مناسبة لسفرة الكريسماس.. عليك بمعرفتها ليلة رأس السنة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

تعتبر ليلة رأس السنة من الليالي التي ينتظرها الجميع، للخروج والسهر، ولكن هناك من يفضل قضائها في المنزل مع مائدة معدة جيدًا.

وبهذه المناسبة نقدم لكم أشهر الأطعمة والمشروبات الأكثر شيوعًا في عيد الميلاد، حسب ما قدمها موقع "مترو".

 عملات الشوكولاتة

لا توجد إهانة للحلويات أسوأ من شوكولاتة عيد الميلاد، فلها مذاق متفتت وعديم القيمة، فإن الرعب الموجود داخل هذه الصناديق الذهبية أو داخل التقويمات المجيء سيكون أفضل كعقوبات بدلاً من هدايا.

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البراعم

البراعم تعلب الفوضى مع أمعائك بعد تناولها وهو أمر غير ممتع لأي شخص في عشاء ما بعد عيد الميلاد.

الكستناء

من الخطر تحميصها في قدر مكشوف على النار، لأنها تسبب فرقعة، على الرغم من أن تلك النكهة المحترقة هي جميلة للغاية.

 كعكة عيد الميلاد

كعكة فواكه ثقيلة مع كريمة وأقراص سكرية غريبة ستقلب معدتي دائمًا، بغض النظر عن مقدار لمعان وأغصان هولي التي تتخيلها.

صلصة التوت البري

أعرف ما الذي سيجعل الديك الرومي أقل رقة، وصلصة الكشمش الباردة، فإذا كنت لا تحب الديك الرومي، فستقوم بالخدعة لأن كل ما ستذوقه هو التوت البري، لكن هذا كل ما هو جيد.

 كلمنتين

يجب أن يكون لديك كلمنتين في عيد الميلاد، فالرائحة والطعم المنعش رائع للاحتفال، لكن حقيقة حصولك على واحدة مهزوزة في مخزنك وأن شوكولاتة البرتقال أفضل بلا حدود تعني أنه لا يمكنني بكل حسن النية رفع هذا إلى أعلى.

خريطة سهرات ليلة رأس السنة على قنوات «المتحدة»

 

 صلصة الخبز

بشرط عدم وجود كتل كاملة حقيقية من الخبز في هذا، فإن هذا الطهو ممتع بشكل غريب، ويوضع  هذا على الديك الرومي بدلاً من صلصة التوت البري في أي يوم.

 الجوز المشوي

توفير وصفة لائقة، هذا البديل النباتي أفضل بكثير من الهريسة عديمة النكهة، فيمكنك وضع أي شيء فيه لإضفاء الحيوية عليه حقًا.

 حلوى عيد الميلاد

هناك نوعان من المعسكرات حول حلوى عيد الميلاد، وأولئك الذين يحبونها وأولئك الذين يكرهونها، ولكن عيد الميلاد لن يكون هو نفسه بدونه، وحتى لو لم تكن من محبي البود، فلا يمكنك مقاومة غمس إصبعك في صلصة البراندي. 

ليلة رأس السنة أشهر الأطعمة والمشروبات برأس السنة عملات الشوكولاتة الشيكولاتة مشروبات رأس السنة

رئيس التحرير

وائل لطفي

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