السبت 31 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

بـ2 جنيه.. أبرز احتفالات رأس السنة فى دمياط

حديقة بنت الشاطئ
حديقة بنت الشاطئ

تستعد الأماكن المميزة في محافظة دمياط لتنظيم حفلات رأس السنة الميلادية، وعلى رأسها حفلة حديقة بنت الشاطئ في ميدان الساعة، حيث أعلن مسئولو الحديقة عن تنظيم حفلة باشتراك رمزي 2 جنيه فقط.

يذكر أن حديقة بنت الشاطئ شهدت عملية تطوير متكاملة العام الماضي، باعتبارها أهم حديقة تتميز بموقعها الرئيسي بقلب المدينة وتمت تسميتها بهذا الاسم تخليدا لذكرى الدكتورة عائشة عبد الرحمن المفكرة والكاتبة المصرية، حيث تضمن المشروع إحلال سور الكورنيش ورفع كفاءة تمثال الدكتورة عائشة عبد الرحمن وساري العلم، وإنشاء منطقتي للصيد ولعب الأطفال kids area ومقاعد وممشى على نهر النيل ومنطقة لمشاهدة غروب الشمس، بالإضافة إلى تشجير الحديقة وإحاطتها بسور للحفاظ على مكوناتها وإنشاء مقاعد لانتظار سيارات الأجرة بنطاقها الخارجي.

وشهدت ‏حديقة بنت الشاطئ عملية تطوير متكاملة بتكلفة ١١ مليون جنيه، باعتبارها أهم حديقة تتميز بموقعها الرئيسي بقلب المدينة، وتمت تسميتها بهذا الاسم تخليدا لذكرى الدكتورة عائشة عبد الرحمن المفكرة والكاتبة المصرية.

كما يستقبل مصيف رأس البر بدمياط آلاف الوافدين لقضاء احتفالات رأس السنة الميلادية.

حديقة بنت الشاطئ دمياط محافظ دمياط محافظة دمياط رأس السنة

رئيس التحرير

وائل لطفي

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