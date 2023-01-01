الفنادق complete.. انتعاش السياحة مع احتفالات العام الجديد 2023

مع بداية العام الجديد 2023 وبدء أجواء الاحتفالات والزينة في كل مكان خاصةً الفنادق السياحية، ما أدى الى انتعاش السياحة وزيادة الاشغالات.

بالفعل بدأت القرى السياحية والفنادق في الاستعداد لاحتفالات العام الجديد منذ فترة، الأمر الذي أسهم في انعاش حركة السياحة والطيران في مصر خلال الأيام الماضية.

في السطور التالية تستعرض “الدستور” كيف اسهمت اجواء احتفالات العام الجديد في زيادة اشغالات الفنادق والقرى ما ساعد في زيادة ايرادات السياحة.

وفي السياق، قال حسام هزاع، عضو اتحاد الغرف السياحية، إن القرى السياحية في كافة المحافظات حققت معدلات مرتفعة في حجم الاشغالات خاصة مع بداية اعياد راس السنة، حيث ان الفنادق والمطاعم استعدت لقدوم وفود السياحة الأجنبية والعربية لقضاء الساعات الأولى من العام الجديد في أرض مصر.

وأوضح عضو اتحاد الغرف السياحية، لـ "الدستور" أن جهود الدولة والحكومة أسفرت عن نتائج ايجابية في مؤشرات السياحة، اذ بلغت نسبة الانشغالات إلى نحو 80% في فنادق محافظة البحر الأحمر وشرم الشيخ.

فنادق شرم والغردقة “كومبليت”

أما عن محافظتي الأقصر وأسوان، فقد أوضح عضو اتحاد الغرف السياحية أنه شهدا اقبالا كبيرا من السياح خاصةً وأنهما يتميزان بطقس شتوي دافئ، إذ تجاوزت نسبة الحجوزات في المراكب السياحية إلى 90% المتجهة إلى الأقصر وأسوان في الأيام الماضية على أن تستمر الاحتفالات والاجازات السياحية حتى نهاية الشتاء.

الطيران هو الاكثر جذبا للسياحة خلال عام 2019

بحسب دراسة نشرها المركز المصري للفكر والدراسات أشارت الى ان عدد السائحين الواصلين للمقصد السياحى المصرى خلال عام 2019 جوًا بلغ نحو 10.3 مليون، وبحرًا ما يقرب من 1.1 مليون سائح، وبرًا نحو 1.5 مليون سائح، وبالتالى فإن قطاع الطيران هو الأكثر جذبًا وفقًا لبيانات مصلحة الجوازات والهجرة.

ليندا يوسف، تعمل بأحد اشهر سلاسل الفنادق السياحية، تقول أنه مع بداية شهر ديسمبر وبدأ الإقبال على الفندق في زيادة كبيرة لاسيما من السياح الأجانب من دول أوروبا والخليج.

تقول ليندا، لـ"الدستور" إن الاستعدادات لاستقبال هذا الموسم بدأ بالفندق منذ فترة كبيرة من أجل التجهيز لاحتفالات اعياد رأس السنة، خاصةً وأن عدد من الوفود السياحية التي تأتي من اوروبا والخليج تفضل الاحتفال بالسنة الجديدة في أجواء مصر.

أضافت ليندا أن عام 2022 كان الأفضل نسبيًا مقارنةً بالأعوام السابقة في نسبة الاشغال والاقبال على حجوزات الفندق، خاصةً بعد تداعيات جائحة كورونا.

إيرادات السياحة تحسنت خلال 2019-2022

وأوضح تقرير صادر عن البنك المركزي أن الإيرادات السياحية للبلاد تحسنت خلال العام 2021 - 2022 بنحو 5.9 مليار دولار لتسجل نحو 10.7 مليار دولار وذلك مقابل نحو 4.9 مليار دولار خلال العام المالي 2020 - 2021.

وحققت مصر أعلى إيرادات في قطاع السياحة في تاريخها خلال العام 2019 تجاوزت 13.03 مليار دولار، وزارها خلال هذا العام 13.1 مليون سائح، وذلك على الرغم من، لافتًا إلى أن ارتفاع هذه المعدلات يعد أداءً جيدًا خاصةً مع تراجع عدد السائحين من روسيا وأوكرانيا منذ اندلاع الأزمة بينهما.