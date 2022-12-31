قصور الثقافة تستأنف فعاليات «إدارة الأزمات والتفاوض»

استأنفت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة من خلال الإدارة المركزية لإعداد القادة الثقافيين برئاسة الدكتورة منال علام فعاليات البرنامج التثقيفي "إدارة الأزمات والتفاوض" الذي تقدمه للعاملين لخمسة وعشرين مشاركًا من العاملين بديوان عام الهيئة والأقاليم الثقافية بقصر السينما بجاردن سيتي، حيث استكمل المشاركون ورش العمل وتم تقسيمهم إلى خمس مجموعات كل مجموعة بها خمسة مشاركين هدفها الرئيسي إكسابهم خبرات عملية من خلال طرح كل مجموعة أزمة وأساليب وآليات التعامل معها وحلها وفقاً لما تم شرحه خلال البرنامج من قبل المحاضرين وتقديمها في صورة عروض تقديمية احترافية تشمل جميع الأدوات والنماذج.

اتسمت هذه الورش بأنها محاكاة للواقع تُمكن المشاركين من استخدامها في حياتهم العملية وتطويعها في تخصصات أعمالهم، شعارها التفاعلية والتشاركية معتمدين فيها على التفكير التصميمي والمنهجيات المتطورة؛ لتحقيق الثراء المعرفي للمشارك حول ماهية إدارة الأزمات بعيداً عن الاجتهادات الفردية.

وأوضح الدكتور صلاح هاشم قيمة الاستثمار في الأزمات، مشيرًا إلى أن الناس تبدأ في أوقات الأزمات في الحفاظ على أموالها، ويختارون إنفاق المزيد على العناصر الضرورية مثل الطعام والملبس والمأوى بدلاً من الكماليات، وبسبب آثار هذه الأزمة على الاستثمار استمرت بعض الشركات في صناعة المواد الغذائية في العمل وخدمة العملاء بالرغم من التحولات الكبيرة في نماذج أعمالهم، مثل الانتقال من مطاعم الجلوس إلى خدمات التوصيل فقط.

على جانب آخر؛ يتطلع المستثمرون إلى جانب مقاومتهم للآثار الاقتصادية للأزمة في عالم الاستثمار إلى قطاع التكنولوجيا المالية باعتباره قطاعا قد يتطور بالفعل على المدى القصير والطويل؛ فهو يسهل أنواع المعاملات الآمنة والفعالة وغير النقدية المطلوبة الآن، ومن المرجح أن تكون هذه القاعدة السائدة بعد انتهاء الأزمات.

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