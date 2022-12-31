شاب يقتل شقيقته بطعنة في الرأس بأسوان

قبل ساعات من بدء العام الجديد، شهدت محافظة أسوان لفظ ربة منزل أنفاسها الأخيرة إثر تلقيها طعنة بالرأس على يد شقيقها، مساء اليوم السبت، بقرية الضما التابعة لمركز كوم أمبو شمال المحافظة، وتم نقل الجثة إلى المشرحة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وتلقى مركز شرطة كوم أمبو إخطاراً يفيد بمصرع ربة منزل إثر قتلها طعنًا على يد شقيقها بقرية الضما التابعة لدائرة المركز، وعلى الفور توجهت سيارة الإسعاف لنقل الجثة إلى المشرحة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على الطبيب الشرعي لتحديد السبب الفعلى للوفاة.

وانتقل ضباط المباحث بمركز شرطة كوم أمبو شمال محافظة أسوان إلى مكان الواقعة وتبين بالتحريات الأولية لفظ ربة منزل أنفاسها الأخيرة علي يد شقيقها، بطعنة في الرأس وقطع في اليدين بعد خلاف وقع بينهم، وتبين أن المجنى عليها تدعي حنان م أ، تبلغ من العمر 39 سنة، وتلقت طعنه بألة حادة أنهت حياتها مباشرة على يد شقيقها يدعي أحمد م أ.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتباشر تحقيقاتها حيالها الوصول إلى الأسباب وراءها.