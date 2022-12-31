محافظ بورسعيد يشهد توزيع 60 جهاز عروسة للأسر الأولى بالرعاية

سلم عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم السبت، جهاز عرائس لـ15 فتاة من غير القادرات على شراء مستلزمات العرائس من الأجهزة المنزلية، من الأسر الأولى بالرعاية، في إطار احتفالات المحافظة بعيدها القومي وانتصارات 23 ديسمبر 1956.

وخلال كلمته، رحب محافظ بورسعيد بالحضور، مقدما كل الشكر والتقدير لمؤسسة العربي لتنمية المجتمع، مشيدا بأعمال الخير التي تقوم بها المؤسسة قائلا ان مؤسسة العربي تقدم نهر عطاء لا ينضب، لافتا أن المؤسسة تقوم بدور كبير منذ سنوات في تقديم الدعم للأسر الاولى بالرعاية، مشيدا بحرص المؤسسة على تقديم الدعم للمقبلين على الزواج من أبناء المحافظة.

وأشاد محافظ بورسعيد بجهود مؤسسات المجتمع المدني ودورهم الفعال في المجتمع وعلى راسها مؤسسة مشكاة نور الثقافية والخيرية، معربا عن فخره بهذا التعاون الذي يدخل السرور في قلوب أبناءنا المقبلين على الزواج، قائلا" أن أهل مصر هم اهل للعطاء والخير وستظل مصر محفوظة بأرضها وشعبها المعطاء والخير"، كما قدم المحافظ التهنئة للفتيات المقبلات على الزواج، متمنيا لهن دوام السعادة والتوفيق خلال حياتهن القادمة.

وخلال كلمتها، أعربت صباح العربي عن سعادتها بالمساهمة في تجهيز الفتيات المقبلات على الزواج، مؤكدة أن محافظة بور سعيد الباسلة في قلب كل مصري ولن ننسي بطولات المقاومة الشعبية التي تصدت للعدو بكل فدائية حتي حققت انتصارا عظيماً نفتخر به جميعاً وسيظل التاريخ يذكر شعب بورسعيد العظيم الذي قدم روحه فداءً للوطن، كما قدمت صباح العربي التهنئة إلى محافظ بورسعيد وكافة القيادات التنفيذية، وشعب محافظة بورسعيد بهذه المناسبة الوطنية العظيمة، كما أهدت درع مجموعة العربي تقديرا لدور وجهود المحافظ، مؤكدة أن مؤسسة العربي لن تدخر جهداً فى المشاركة مع أبناء مصر في كافة ربوعها، مضيفة أن مجموعة العربى لها دور بارز في المشاركة الفعالة مع الدولة في المبادرات المجتمعية المختلفة في مجالات عديدة مثل التعليم والصحة والبنية التحتية تحت مظلة التحالف الوطني للتنمية الاهلية وضمن مبادرة حياة كريمة.

IMG-20221231-WA0067

IMG-20221231-WA0064

IMG-20221231-WA0063

IMG-20221231-WA0062

IMG-20221231-WA0066

IMG-20221231-WA0065