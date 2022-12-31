علي قطب: العالم ينصت دائمًا لأي نقاش وحوار حول القضايا العالمية (فيديو)

قال الدكتور علي قطب أستاذ المناخ، إن قضايا المناخ تعتبر عالمية وبالتالي عندما يكون هناك نقاش وحوار حول القضايا العالمية ينصت إليه العالم كله.

وأضاف «قطب» عبر مداخلة هاتفية على فضائية «اكسترا نيوز» اليوم، أن قمة المناخ «كوب 27» كانت أكبر دليل على قدرة مصر على تنظيم مثل هذه المؤتمرات الدولية والعالمية، وبهذا الكم، من حيث عدد المشاركين به الممثلين لجميع دول العالم.

تنظيم قمة المناخ بشرم الشيخ كان ممتازًا

وأوضح أستاذ المناخ أن تنظيم قمة المناخ بشرم الشيخ كان ممتازًا، إضافة إلى المشروعات الاستثمارية التي قامت بها الدولة المصرية في استخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، والطاقة النظيفة، والاستثمار في المناخ الأخضر، وهذا أكبر دليل على نجاح المؤتمر.

وتابع: «نعمل على تطبيق النظريات مع التطبيق العملي، من خلال المشروعات الاستثمارية والنقلة الحضارية والتخلي عن الوقود الأحفوري، واستخدام السيارات صديقة البيئة، واتساع رقعة مساحة المشروعات الخضراء، وغيرهما».