السبت 31 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

التشكيل.. «حجازى» وطارق حامد أساسيان مع اتحاد جدة فى مباراة أبها بالدورى السعودى

طارق حامد وأحمد حجازي
طارق حامد وأحمد حجازي

أعلن البرتغالي نونو سانتو، المدير الفني لاتحاد جدة، عن تشكيل فريقه الذي سيواجه مضيفه أبها، في المباراة التي ستجمعهما في الثانية والنصف عصرًا، على استاد مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية (المحالة)، في إطار الجولة الحادية عشرة لمسابقة الدوري السعودي للمحترفين (دوري روشن).

ويتواجد ثنائي منتخب مصر، أحمد حجازي، وطارق حامد، في التشكيل الأساسي للاتحاد في لقاء أبها.

ويقود المغربي عبدالرزاق حمدالله، هجوم "العميد" في مباراة اليوم، إلى جانب كل من البرازيلي رومارينيو والأنجولى هيلدر كوستا، وعبدالرحمن العبود.

 تشكيل فريق الاتحاد

وجاء تشكيل فريق الاتحاد في مباراة أبها، على النحو التالي:
حراسة المرمى: مارسيلو جروهي
خط الدفاع: زكريا هوساوي، أحمد شراحيلي، أحمد حجازي، مهند الشنقيطي
خط الوسط: طارق حامد، إيجور كورنادو
خط الوسط الهجومي: هيلدر كوستا، عبدالرحمن العبود
خط الهجوم: عبدالرزاق حمدالله، رومارينيو
ويحتل فريق اتحاد جدة، المركز الثالث في جدول دوري روشن، برصيد 21 نقطة، بينما يحتل أبها، المركز السابع، برصيد 16 نقطة. 

وكان فريق الاتحاد، قد حقق فوزًا كبيرًا على التعاون، بثلاثية نظيفة، يوم الإثنين الماضي، في إطار منافسات الجولة العاشرة للمسابقة.

نونو سانتو احمد حجازى طارق حامد اتحاد جدة الدوري السعودي للمحترفين دوري روشن أبها الاتحاد

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