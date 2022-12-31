ضبط متهم بذبح ابنه في قرية ميت حلفا بقليوب

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية من ضبط المتهم بذبح نجله بقرية ميت حلفا دائرة مركز شرطة قليوب بمحافظة القليوبية.

تلقى اللواء محمد السيد مدير المباحث الجنائية، إخطارا من العميد محمد سامي مندور رئيس الفرع الجنائي بشبرا الخيمة ورود بلاغ بالعثور على جثة شاب مذبوح بدائرة مركز شرطة قليوب.

وكشفت التحريات بقيادة المقدم مصطفى دياب رئيس مباحث مركز شرطة قليوب، وجود جثة لشاب مذبوحا بالعقد الثاني من العمر يدعى "عبدالله" يبلغ من العمر 17عام مقيم شارع القصاص بقرية ميت حلفا دائرة المركز، كما تبين أن الأم والأب منفصلين وكانت الأم محجوزة ليلة الواقعة في المستشفى مع الشقيق الأصغر للمجني عليه لمرضه، وعندما عادت إلى المنزل اكتشفت تلك الجريمة، وصاحت في الشارع تصرخ مرددة: أبوه ذبحه، كما تبين أن المتهم كان دائم الشجار والخلاف مع المجني عليه ووالدته.

وعقب تقنين الاجراءات واعداد الأكمنة اللازمة واستخدام التقنيات الفنية الحديثة تمكن الرائد محمود سرور والرائد عمرو رضوان والنقيب محمد المغربي معاونى رئيس المباحث من ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكابه تلك الواقعة علي النحو المشار اليه، تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات، وأمرت بحبس المتهم 4 ايام علي ذمة التحقيق.