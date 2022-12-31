السبت 31 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

المجلس الوطني: التصويت بالأمم المتحدة يشكل انتصارا لعدالة القضية الفلسطينية

روحى فتوح
روحى فتوح

رحب رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح، السبت، بجلسة الأمم المتحدة، وما صدر عنها بتأييد 87 دولة بطلب فتوى قانونية من محكمة العدل الدولية حول ماهية الاحتلال في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وقال فتوح في بيان، اليوم، إن هذا القرار التاريخي هو نتاج الحراك السياسي والدبلوماسي الفلسطيني رغم كل الضغوطات التي مورست على معظم الدول، من أجل عدم اقراره، ومحاولات تأجيله، حيث صوتت لصالحه 87 دولة، وعارضته 26 دولة، فيما امتنعت 53 دولة عن التصويت.

وأكد فتوح أن التصويت لصالح القرار يشكل انتصارا لعدالة القضية الفلسطينية، ويأتي عقب يوم من تشكيل حكومة الاحتلال الإسرائيلي العنصرية المتطرفة، وفقا لما نقلته وكالة وفا الفلسطينية.

وأعرب فتوح عن شكره لكافة الدول التي تبنت ورعت القرار، وتلك التي ثبتت على مواقفها، وصوتت لصالحه.

الجمعية العام للأمم المتحدة تعتمد بالأغلبية مشروع القرار الخاص بالممارسات الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني

واعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة، السبت، بالأغلبية مشروع القرار الخاص بالممارسات الإسرائيلية التي تمس حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية.

وصوت لصالح القرار 87 دولة، وعارضته 26 دولة، فيما امتنعت 53 دولة عن التصويت، على الرغم من الضغوط التى مارسها الاحتلال الإسرائيلي.

يجدر الإشارة إلى أن الجمعية العامة باعتمادها لهذا القرار  أحالت الطلب إلى محكمة العدل الدولية لتقديم رأي استشاري قانوني بشأن الآثار القانونية الناجمة عن انتهاك إسرائيل المتواصل لحق تقرير المصير للشعب الفلسطيني، واحتلالها الطويل الأمد للأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، واستيطانها وضمها لها، بما في ذلك التدابير الرامية إلى تغيير التكوين الديمغرافي لمدينة القدس وطابعها ووضعها، إضافة إلى كيفية تأثير سياسات إسرائيل وممارساتها على الوضع القانوني للاحتلال وما هي الآثار القانونية المترتبة على هذا الوضع بالنسبة لجميع الدول والأمم المتحدة.

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