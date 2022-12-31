السبت 31 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

هجوم جماهيري على حسابات النصر بمواقع التواصل الاجتماعي بعد ضم رونالدو (صور)

كريستيانو رونالدو
كريستيانو رونالدو عقب التعاقد مع النصر السعودي

زاد عدد متابعي حسابات نادي النصر السعودي، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بشكل كبير للغاية، عقب الإعلان رسميًا عن التعاقد مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.

وكان عدد متابعي حساب النصر عبر موقع "انستجرام"، أمس الجمعة، وقبل الإعلان عن الصفقة، ما يقرب من 800 ألف متابع، إلإ أن عدد المتابعين زاد بشكل كبير للغاية، في الساعتين اللتين تلتا الإعلان عن ضم النجم البرتغالي ليصل إلى حوالي مليوني متابع.

وزاد عدد المتابعين على حساب النصر صباح اليوم، ليتخطى حاجز الثلاثين ملايين متابع.
أما الحساب الرسمي للنصر، على "تويتر" فتخطى عدد المتابعين، حاجز الثلاثة ملايين ونصف مليون متابع.


ومن جانبه، قام كريستيانو رونالدو، بمتابعة حساب النصر، عبر "انستجرام"، عقب الإعلان عن التعاقد.

وكان نادي النصر السعودي، قد أعلن يوم أمس الجمعة، تعاقده رسميًا مع البرتغالي كريستيانو رونالدو، في صفقة انتقال حر، وبعقد يمتد لمدة موسمين ونصف، حتى صيف عام 2025.

ورغم التكتم على القيمة المالية للصفقة، إلا أن تقارير إعلامية متعددة، أشارت إلى أن قيمة التعاقد مع النجم البرتغالي البالغ من العمر 37 عامًا، تبلغ 400 مليون يورو، في العامين، متضمنة الحوافز والعقود التجارية.

وسينضم رونالدو، إلى قائمة أجانب فريق النصر، والتي تضم أيضًا كل من الثنائي البرازيلي تاليسكا ولويز جوستافو، والكاميروني فينسنت أبوبكر، والإيفواري غيسلان كونان، والإسباني ألفارو جونزاليس، والكولومبي ديفيد أوسبينا، والأوزبكي جلال الدين ماشاريبوف.

النصر السعودي النصر كريستيانو رونالدو تاليسكا لويز جوستافو فينسنت أبوبكر ديفيد أوسبينا

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