رئيس الوزراء البريطانى: المرحلة الصعبة فى اقتصادنا ستستمر حتى عام 2023

أعلن رئيس الوزراء البريطاني، ريشي سوناك، أن المرحلة الصعبة في اقتصاد المملكة المتحدة ستستمر في عام 2023 بسبب عواقب النزاع في أوكرانيا.

وتابع سوناك، في رسالة مصورة وجهها الليلة الماضية بمناسبة العام الجديد: "لن أتظاهر بأن جميع مشكلاتنا ستختفي في العام الجديد لكن عام 2023 سيمنحنا فرصة لإظهار أفضل ما في المملكة المتحدة للعالم".

وأكد سوناك أن العام الماضي كان صعبًا، لكنه تعهد بمواصلة دعم سلطات كييف رغم الصعوبات الاقتصادية، التي عزاها إلى حد كبير للعملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، قائلًا: "لقد كان لهذا تأثير اقتصادي عميق على العالم، والمملكة المتحدة ليست محصنة ضده".

وتابع رئيس الوزراء البريطانى: "الآن، أعرف أن العديد منكم شعروا بهذا التأثير في المنزل، لهذا السبب، اتخذت هذه الحكومة قرارات صعبة ولكن عادلة للسيطرة على الاقتراض والدين"، مشيرًا إلى أنه بسبب هذه القرارات، تمكنا من مساعدة الأشخاص الأكثر ضعفًا لمواجهة التكلفة المرتفعة لفواتير الطاقة.

الانهيار والتضخم يُهددان اقتصاد المملكة المتحدة

ويعاني الاقتصاد البريطاني من تدهور ملحوظ، وارتفاع في معدلات التضخم، نتيجة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وارتفاع أعداد العاطلين عن العمل، بسبب ظروفهم الصحية.

ورصد تقرير نشره موقع "سي إن بي سي"، الأربعاء الماضي، تأثير خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وما نتج عنه من كساد تجاري واقتصادي كبيرين في المملكة المتحدة.

وأعلن مركز الإحصاء البريطاني أن حوالي 2.5 مليون شخص عزوا أسباب امتناعهم عن العمل إلى ظروفهم الصحية، وهذا العدد يزيد بحوالي نصف المليون علي العام 2019، كما فاق عدد الأشخاص العاطلين عن العمل، وغير الباحثين عنه، في الفئة العمرية ما بين 16- 64، الـ630 ألفًا، منذ العام 2019.

ولفت المركز إلى أن غالبية العاطلين في بريطانيا، بخلاف الدول الكبرى الأخرى، يمتنعون عن العودة إلى سوق العمل، رغم ارتفاع معدلات التضخم، وأسعار الطاقة، التي تفرض ضغوطًا هائلة على الموارد المالية للأسر.