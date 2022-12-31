أخبار فاتتك|4 جماجم بشرية في طرد بريدي بمطار مكسيكي.. وشاندو يعلن ترشحه نقيبًا للموسيقيين

شهدت الساعات الماضية تداول عدد من الأخبار التي تنوعت ما بين الاجتماعية والاقتصادية والفنية والسياسية، وترصد «الدستور» أبرزها من خلال نشرة «أخبار فاتتك».

4 جماجم بشرية فى طرد بريدى بمطار مكسيكى

أعلن الحرس الوطني المكسيكي عن الكشف عن 4 جماجم بشرية أثناء تفتيش أحد الطرود البريدية بمطار مدينة كيريتارو وسط المكسيك.

وتم اكتشاف الجماجم أثناء تفتيش الطرود البريدية بواسطة الأشعة السينية.

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محمد منير يتألق في رأس السنة بحفل جماهيري كبير.. (صور)

أحيا الكينج محمد منير واحدة من أضخم حفلات رأس السنة 2023 بأحد فنادق القاهرة الجديدة بحضور الآلاف من محبيه من مختلف الجنسيات العربية.

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وزير الخارجية الأمريكي: قطعنا شوطًا كبيرًا فى إنهاء مرحلة كورونا الحرجة

قال وزير الخارجية الأمريكى أنتونى بلينكن، إن الولايات المتحدة قطعت شوطًا كبيرًا في إنهاء مرحلة جائحة "كورونا" الحرجة.

وأضاف بلينكن- في تغريدة نشرتها الخارجية الأمريكية عبر موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي- أن واشنطن قدمت.

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شاندو يعلن ترشحه نقيبًا للموسيقيين

أعلن المطرب شاندو عن نيته ترشيح نفسه لمنصب نقيب الموسيقيين في الانتخابات المقبلة.

وقال شاندو، خلال لقائه الدكتور محمد الباز، في برنامج "آخر النهار" المذاع عبر فضائية "النهار": "وفقًا للقانون طالما مر على عضويتك 10 سنين يجوز الترشح لمنصب نقيب الموسيقيين".

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بعد انتقال رونالدو إلى النصر.. وزير الرياضة السعودي: سندعم جميع الأندية بصفقات عالمية

أعرب عبدالعزيز بن تركي الفيصل، وزير الرياضة السعودي، عن سعادته الشديدة بتعاقد نادي النصر مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.

وكان النصر السعودي قد أعلن عن تعاقده مع كريستيانو رونالدو لمدة موسمين ونصف الموسم.

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