بعد انتقال رونالدو إلى النصر.. وزير الرياضة السعودى: سندعم جميع الأندية بصفقات عالمية

أعرب عبد العزيز بن تركي الفيصل، وزير الرياضة السعودي، عن سعادته الشديدة بتعاقد نادي النصر مع النجم البرتغالي المخضرم كريستيانو رونالدو.

وكان النصر السعودي قد أعلن تعاقده مع كريستيانو رونالدو لمدة موسمين ونصف بدءا من يناير 2023 وحتى يونيو 2025.

ووعد وزير الرياضة السعودي، بمزيد من الدعم لباقي أندية المملكة العربية السعودية، وذلك بعدما ارتبطت أسماء بقيمة ميسي ومودريتش وراموس وبوسكيتس وكانتي باللعب في الدوري السعودي.

ونشر بن تركي على حسابه عبر تويتر "سعيد بتواجد أحد أفضل لاعبي العالم لبدء مسيرته الجديدة في السعودية".

وأضاف: "مرحبا بك كريستيانو في المملكة".

واختتم: " سندعم بقية أنديتنا لصفقات نوعية مع نجوم عالميين قريبا".