شاندو يعلن ترشحه نقيبًا للموسيقيين

أعلن المطرب شاندو، عن نيته ترشيح نفسه لمنصب نقيب للموسيقيين في الانتخابات المقبلة.

وقال شاندو، خلال لقائه مع الدكتور محمد الباز، في برنامج "آخر النهار" المذاع عبر فضائية "النهار": "وفقًا للقانون طالما مر على عضويتك 10 سنين يجوز الترشح لمنصب نقيب الموسيقيين".

وأضاف: "لم أتخذ القرار بشكل نهائي، لكن بنسبة أكثر من 50% سأخوض الانتخابات الدورة المقبلة".

ولفت شاندو، إلى أن مشكلته مه النقابة أنه لم يسدد رسم مقابل حفلتين، كان أحياهما بدون أجر، مردفا: "كان فيه حفلة في نادي السكة الحديد على فلاشة، بمناسبة عيد الطفولة، وكنت متبرع بدون أجر، والحفلة الثانية لجمعيات خيرية نوبية أهلي وناسي وأيضًا بدون أجر".