السبت 31 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

وزير الخارجية الأمريكى: قطعنا شوطًا كبيرًا فى إنهاء مرحلة كورونا الحرجة

وزير الخارجية الأمريكى
وزير الخارجية الأمريكى أنتونى بلينكن

قال وزير الخارجية الأمريكى أنتونى بلينكن، إن الولايات المتحدة قطعت شوطًا كبيرًا في إنهاء مرحلة جائحة "كورونا" الحرجة.

 

وأضاف بلينكن - في تغريدة نشرتها الخارجية الأمريكية عبر موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي - أن واشنطن قدمت ​​ما يقرب من 20 مليار دولار للاستجابة العالمية، ووزعت أكثر من 670 مليون جرعة من اللقاحات الآمنة والفعالة ضد (كوفيد-19) على أكثر من 115 دولة.


وأفاد بأن أزمة كورونا علمتنا جميعًا أنه عندما يتعلق الأمر بالصحة العالمية، لا يمكن أن يكون أي منا آمنًا حتى نكون جميعًا آمنين وأن أمننا الصحي مرتبط ارتباطًا وثيقًا بأمننا الاقتصادي والوطني، مشددًا على ضرورة ألا نهدر هذه المعرفة التي اكتسبناها بشق الأنفس.

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