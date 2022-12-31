السبت 31 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

كوريا الشمالية تطلق صاروخًا باليستيًا باتجاه البحر شرقي شبه الجزيرة الكورية

صاروخ
صاروخ

نقلت وكالة يونهاب للأنباء عن جيش كوريا الجنوبية قوله اليوم السبت، إن كوريا الشمالية أطلقت صاروخا باليستيا باتجاه البحر شرقي شبه الجزيرة الكورية.

يأتي ذلك بعد ساعات من إعلان وزارة الدفاع في كوريا الجنوبية، من أن سول أجرت بنجاح إطلاقا تجريبيا لمركبة فضائية تعمل بالوقود الصلب يوم الجمعة، بعد 9 أشهر من اختبارها الأول للصاروخ المحلي.

وقال خفر السواحل الياباني أيضا إن كوريا الشمالية أطلقت ما قد يكون صاروخا باليستيا، مشيرا إلى أنه سقط بالفعل.

وهذا الإطلاق هو الأحدث في إطار سلسلة غير مسبوقة من التجارب الصاروخية التي أجرتها كوريا الشمالية هذا العام.


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وقالت وكالة "يونهاب"، إن وكالة تطوير الدفاع، التي تديرها الدولة، أجرت الاختبار في إطار الجهود لتعزيز قدرات الاستطلاع والمراقبة الفضائية «المستقلة»، وفقا للوزارة. ولم تكشف عن مكان الاختبار.

قدرات دفاعية
وأشارت إلى أن الجيش الكوري الجنوبي سيضاعف جهوده لتعزيز القدرات الدفاعية، بما في ذلك المجال الفضائي.

جاء الاختبار في الوقت الذي تسعى كوريا الشمالية للحصول على صاروخ بعيد المدى يعمل بالوقود الصلب وقمر صناعي للاستطلاع العسكري.

وفي مارس الماضي، أجرت الوكالة أول اختبار لصاروخ فضائي يعمل بالوقود الصلب في موقع الاختبار في "تيه آن"، على بعد 150 كيلومترا جنوب غرب سول، للتأكد من قدرات مركبة الإطلاق الفضائية المحلية.
 

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