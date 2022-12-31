السبت 31 ديسمبر 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الاتحاد الأوروبى يرحب بإعلان سول استراتيجيتها الجديدة لمنطقة المحيطين الهندى والهادئ

الاتحاد الأوروبى
الاتحاد الأوروبى

رحب الاتحاد الأوروبى باعتماد كوريا الجنوبية لاستراتيجيتها الجديدة لمنطقة المحيطين الهندى والهادئ، وقال المتحدث باسم السياسة الخارجية للمفوضية الأوروبية بيتر ستانو، في تغريدة عبر موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي، اليوم /الجمعة/، إن الاتحاد الأوروبي يرحب بإعلان كوريا الجنوبية عن استراتيجيتها الجديدة في منطقة المحيطين الهندي والهادئ.


وأضاف: "نحن ملتزمون بالعمل مع شركائنا المتشابهين في التفكير لضمان حرية وسلمية وازدهار منطقة المحيطين الهندي والهادئ".


يشار إلى أن الاستراتيجية الجديدة تحدد موقف كوريا الجنوبية حيال توسيع التعاون الأمني، بما في ذلك الجبهة الاقتصادية مثل سلاسل الإمداد ومواجهة قضايا مثل التغير المناخي.


وبحسب الاستراتيجية، ستعزز كوريا الجنوبية، في تلك النقاط الثلاث، علاقاتها مع الدول التي تتشارك معها قيمها العالمية مثل الحرية والديمقراطية.

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