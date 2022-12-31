السبت 31 ديسمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

صرف الإسكندرية: أمطار متوسطة بالتزامن مع رأس السنة

أمطار الإسكندرية
أمطار الإسكندرية

أعلنت شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، أنه من المتوقع أن تشهد المحافظة، السبت 31 دبسمبر، امطارًا من خفيفة إلى متوسطة، وفق توقعات هيئة الأرصاد الجوية لطقس رأس السنة، وبالتزامن مع نوة الميلاد.


واشار بيان شركة صرف الإسكندرية، أن من المتوقع ان تبدأ الأمطار خفيفة في بداية اليوم، وقد تكون متوسطة مع تقدم ساعات النهار على فترات متقطعة، بنسبة حدوث 40% تقريبا طبقا لما ورد من هيئة الارصاد الجوية.


وقال اللواء محمود نافع رئيس شركة صرف صحي الإسكندرية إن الامطار يومي الخميس والجمعة وصلت لغزيرة بمناطق شرق الإسكندرية.

 

واشار إلى نجاح المرحلة الأولي من منظومة فصل مياه الأمطار التي دعمتها الدولة بمناطق: (الشاطبي وكليوباترا ولوران) في إستيعاب كميات الأمطار الغزيرة وتقليل العبئ عن شبكة الصرف الصحي في تلك المناطق، وعدم رصد أي تجمع لمياه الأمطار بالمناطق التي شهدت سقوط أمطار.

 

وأكد «نافع» على إستمرار فرق الصيانة والشبكات في أعمال التطهير لخطوط وشبكات الصرف الصحي بجميع أحياء محافظة الإسكندرية، كما تم نشر فرق الطوارئ والمعدات والتي تصل لـ152سيارة و بدالة من شركة الصرف الصحي، بالإضافة إلى 20 سيارة من الأحياء و8 بدالات من شركة مياه الشرب على مدار اليوم في حالة الطوارئ.

 

فيما ناشدت صرف الإسكندرية المواطنين بالإبلاغ عن أي تجمعات لمياه الأمطار علي رقم الخط الساخن 175 أو على رسايل صفحة الشركة على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.
 

ومن جانبه أكد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية على استمرار الاستعدادات بجميع الجهات والأجهزة التنفيذية بالمحافظة تحسبا لأي تقلبات مناخية مفاجئة، مع رفع حالة الطوارئ بنوة الميلاد.


وشدد على رؤساء الأحياء والأجهزة التنفيذية المعنية بالمتابعة الميدانية والتواجد على مدار الساعة بالشوارع، لرصد أي حالات طارئة والتعامل الفوري مع أي أثار ناجمة عن تجمعات لمياه الأمطار أول بأول، والتأكد من سيولة الحركة المرورية تيسيراً على المواطنين وحفاظا على سلامتهم. 

شركة الصرف الصحي الإسكندرية نوة الميلاد توقعات هيئة الأرصاد الجوية سقوط أمطار

رئيس التحرير

وائل لطفي

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