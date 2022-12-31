السبت 31 ديسمبر 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

ليفربول ينهى مبارياته فى عام 2022 بفوز صعب على ليستر سيتى

ليفربول وليستر سيتي
ليفربول وليستر سيتي

أنهى فريق ليفربول مبارياته في عام 2022 محققا فوزا صعبا على ضيفه ليستر سيتي 2 / 1 خلال المباراة التي جمعتهما اليوم الجمعة في الجولة الثامنة عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

 

وتقدم ليستر سيتي بهدف مبكر سجله كيرنان ديوسبري في الدقيقة الرابعة، لكن ليفربول تمكن من قلب النتيجة لمصلحته بفضل هدفين سجلهما ووت فايس، لاعب ليستر سيتي، بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقتين 38 والأخيرة من الشوط الأول.

 

ورفع ليفربول رصيده إلى 28 نقطة في المركز السادس، لينهي مبارياته في عام 2022 محققا انتصاره الرابع على التوالي في الدوري، والثامن هذا الموسم، مقابل الخسارة في أربع مباريات والتعادل في مثلها.

 

في المقابل أنهى ليستر سيتي عام 2022 بشكل غير جيد بعدما تلقى خسارته الثانية على التوالي، الليلة، ليتوقف رصيده عند 17 نقطة في المركز الثالث عشر.
 

ليفربول ليستر سيتي الدورى الانجليزى البريميرليج

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