إقبال جماهيرى كبير مع فعاليات المسرح المتنقل بالوادى الجديد (صور)

زخم كبير تشهده فعاليات الدورة 35 من المؤتمر العام لأدباء مصر، الذي يقام برعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزير الثقافة، واللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، وتنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة، حيث تقام بالتزامن مع جلسات المؤتمر مجموعة من الأنشطة الثقافية والفنية التي يقيمها إقليم وسط الصعيد الثقافي برئاسة ضياء مكاوي.

من بين هذه الفعاليات احتفالية ثقافية فنية أقيمت ضمن المسرح المتنقل ببلاط بالداخلة، بدأت بالسلام الوطني، اعقبها كلمة الدكتور ياسر محمود رئيس مركز ومدينة بلاط التى قدم فيها الشكر والتقدير لهيئة قصور الثقافة للوصول إلى القرى الأكثر احتياجًا ثقافيًا.

وتضمنت الاحتفالية فقرات اكتشاف المواهب في الشعر للموهبة شهد عبد الناصر التي ألقت قصيدة بعنوان "من اليمين للشمال"، وسارة عبد الله قصيدة "في حب مصر".

وقدمت فرقة نغم بلادي للأطفال ببيت ثقافة بلاط بقيادة المايسترو خالد حماد باقة من الأغاني منها: "مولاي" غناء أحمد مصطفى هاشم، "إن كان ع القلب" غناء محمد منصور، "يابلادي بحبك يامصر" أداء أسماء خالد.

جانب من الاحتفالية

كما قدمت فرقة أوبرا عربي بقيادة المايسترو محمد مصطفى، باقة من الأغاني منها: "ورق الفل"، "باب الحمام"، "عايز أروح"، "الناس المغرمين"، "بطلوا ده"، "الحفيد"، وغيرها.

واختتم الحفل بعرض لفرقة موط التلقائية، حيث قدمت الفرقة العديد من الأغاني الشعبية التي تحاكي التراث الواحاتي منها: "تابلوه الحصاد"، "الفرح"، "الشتيوية"، وغيرها، والفرقة من تدريب رمضان الحلو، وشهدت الفعاليات تكريم رئيس مدينة بلاط لفرقة أوبرا عربي.

وتقام فعاليات دورة المؤتمر هذا العام بعنوان "الفعل الثقافي ومشكلة المعنى"، دورة الناقد والمفكر الراحل الدكتور شاكر عبد الحميد، ويترأسه الكاتب محمد سلماوي، ويتولى أمانته الدكتور حمدي سليمان، وتشرف على تنفيذه الإدارة المركزية للشئون الثقافية برئاسة الشاعر مسعود شومان، والإدارة العامة للثقافة العامة برئاسة الشاعر عبده الزراع، ويتضمن عددًا من الجلسات البحثية والموائد المستديرة والأمسيات الشعرية وغيرها من الفعاليات وتختتم الفعاليات 31 ديسمبر الحالي.