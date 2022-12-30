الجمعة 30 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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سياسي

خلال صالون التنسيقية..

أحمد مجاهد يؤكد ضرورة تفعيل دور قصور الثقافة والاستفادة من المبدعين بالقرى

صالون تنسيقية شباب
صالون تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين

قال الدكتور أحمد مجاهد، مقرر مساعد لجنة الثقافة والهوية الوطنية بالحوار الوطني، إن هناك مبدعين في قرى ونجوع مصر يجب الاستفادة منهم، وأن يتم نشر الأنشطة التوعية التي يحتاجونها في القرى، مستطردا: "أكاديمية الفنون مثلا ليس لها سوى فرع واحد في محافظة الإسكندرية غير مركزها الرئيسي بالقاهرة، كما أن النشر الإقليمي مفتوح في قصور الثقافة ولكنه يحتاج إلى بعض الدعم".

جاء ذلك خلال الصالون الذي نظمته تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين تحت عنوان، (العدالة الثقافية)، وذلك في إطار الفعاليات التي تنظمها التنسيقية، حول القضايا المطروحة ضمن الحوار الوطني.

وأوضح مجاهد، أنه لا أحد يعمل وحده في قضية نشر الوعي الثقافى، فيجب على قصور الثقافة أن تؤدي دورها في اكتشاف الموهوبين والمبدعين في الأقاليم والعمل على نشر إبداعاتهم، وقال إن الدستور المصري ذكر العدالة الثقافية وينص في مواده على الحقوق الثقافية.

أدار الصالون النائبة نشوى الشريف، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وشارك في الصالون كلا من؛ الدكتور محمود مسلم الكاتب الصحفي - رئيس لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ، الدكتور أحمد مجاهد، مقرر مساعد لجنة الثقافة والهوية الوطنية بالحوار الوطني، النائبة سها سعيد - عضو مجلس الشيوخ وأمين سر تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، النائبة هيام الطباخ عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

يذكر أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين أعلنت عن إطلاق سلسلة من الصالونات النقاشية، تبث مباشرة على الصفحة الرسمية للتنسيقية، مع المتخصصين من كافة التيارات والاتجاهات حول القضايا التي يتم طرحها في الحوار الوطني.

الدكتور احمد مجاهد لجنة الثقافة والهوية الوطنية الحوار الوطنى النشر الإقليمي محافظة الاسكندرية قصور الثقافة

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