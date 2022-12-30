الجمعة 30 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

محمد صلاح يقود هجوم ليفربول أمام ليستر سيتى فى البريميرليج

محمد صلاح
محمد صلاح

أعلن يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، عن التشكيل الذي سيخوض مباراة اليوم أمام ليستر سيتي ضمن منافسات الجولة الـ18 من البريميرليج.

ويستضيف فريق ليفربول نظيره ليستر سيتي في المباراة التي ستجمع الفريقين اليوم ضمن منافسات الجولة الثامنة عشرة من الدوري الإنجليزي.

وكان ليفربول قد حقق الفوز في الجولة الماضية على أستون فيلا بثلاثة أهداف مقابل هدف في الجولة الـ17 من المسابقة.

ويحتل ليفربول المركز السادس برصيد 25 نقطة ويحتل ليستر سيتي المركز الثالث عشر برصيد 17 نقطة.

ويخوض ليفربول مباراة اليوم بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: روبرتسون - فيرجيل فان دايك - جويل ماتيب - ترينت ألكسندر أرنولد.

خط الوسط: تياجو ألكانتارا - جوردون هندرسون - هارفي إليوت.

خط الهجوم: تشامبرلين - دراوين ونونيز - محمد صلاح.

يورجن كلوب ليفربول ليستر سيتي الدورى الانجليزى

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