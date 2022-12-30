موعد صرف معاش نقابة المعلمين مضافًا إليه 300 جنيه الزيادة الاستثنائية

موعد صرف معاش نقابة المعلمين لشهر يناير 2023 مضافًا إليه الزيادة الاستثنائية، من المواضيع التى يهتم بالبحث عنها شريحة كبير من المواطنين المستفيدين بمعاش النقابة الذى يصرف كل ثلاثة أشهر.

"الدستور" يرصد في السطور التالية تفاصيل صرف معاش نقابة المعلمين لشهر يناير 2023..

موعد صرف معاش نقابة المعلمين

وتصرف نقابة المعلمين المعاش لمستحيقه من الأعضاء كل ثلاثة أشهر، حيث تصرف ما يقرب من 102 مليون لما يقرب من 259 ألف عضو، بينما يبلغ عدد الورثة حوالي 212 ألفاً و664 مستحقاً بقيمة تصل 29 مليونا، وحوالي 467 ألف جنيه.

وأعلنت نقابة المعلمين، عن موعد صرف معاش نقابة المعلمين 2023، والتي من المقرر لها يوم 1يناير 2023، وذلك من خلال ماكينات الصرف حسب البيان الأخير لوزارة المالية والذي نشر على الصفحة الخاصة لوزارة المالية.

وحرصًا على عدم التزاحم ومرونة الحركة قامت نقابة المعلمين بتقسيم مستفيدى المعاش إلى ثلاث فئات تصرف لهم بالتوالى.

جدول صرف معاشات شهر يناير 2023

الفئة الأولى.. موعدها 1 و2 يناير 2023

ومنعًا للتزاحم والتكدس، قسم نقابة المعلمين معاش النقابة إلى فئات منها أصحاب المعاش أقل من 1000 جنيه تصرف لهم مضاف إليها الزيادة الاستثنائية وقيمتها 300 جنيه لتبلغ قيمة المعاش المخصص لهم بعد الزيادة 1300 جنيه وذلك يوم 1 ويوم 2 من شهر يناير.

الفئة الثانية.. موعدها 3 و4 يناير 2023

وتأتى الفئة الثانية لأصحاب لمن يتقاضون معاشا أقل من 2000 جنيه، مضافًا إليه الزيادة الاستثنائية حيث يبلغ قيمة المعاش بعد إضافة الزيادة 2300 حد أقصى، حيث يصرف معاشات يناير لهذه الشريحة يوم 3 و4 يناير 2023.

الفئة الثالثة ..5 و6 يناير

بينما يتم صرف المعاشات يومي 5 و6 يناير لمن يحصلون على معاش تتعدى قيمته 2000 مضافًا إليه 300 جنيه.

يذكر أن نقابة المعلمين تصرف المعاش كل ثلاثة أشهر لأعضائها المستفيدين من المعاش ويبدأ صرف المعاش لمستحقى المعاش من أعضاء نقابة المعلمين في الأول من يناير الموافق 1 يناير 2023، وذلك من خلال ماكينات الصرف حسب البيان الأخير لوزارة المالية والذي نشر على الصفحة الخاصة لوزارة المالية.