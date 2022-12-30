أسعار السلع التموينية لشهر يناير 2023.. من الموضوعات التى ارتفعت نسب ومعدلات البحث عنها عبر البحث “جوجل” بالتزامن مع انتهاء العام الميلادى 2022 وبداية العام الجديد 2023.

“الدستور” يرصد في السطور التالية تفاصيل أسعار السلع.

أسعار السلع التموينية لشهر يناير 2023

وتوافقت القيمة البيعية للسلعة لـ شهر يناير 2023 مع نفس قيمة بيعها للمستهلك أو نفس سعر السلعة تلك التى يحصل عليها المواطن من خلال بطاقات التموين لشهر ديسمبر 2022، وذلك وفقًا لما نشرته وزارة التموين والتجارة الداخلية عبر حسابها بمواقع التواصل الإجتماعى وجاءت كالآتى :

سعر زيت خليط 800 مللي بسعر 25 جنيهًا.

سعر كيلو سكر معبأ بسعر 10.5 جنيه.

نصف كيلوا عدس مجروش بسعر 12 جنيهًا.

كيلوا أرز معبأ بسعر 10.50 جنيه.

كيلوجرام الدقيق المعبأ ورقي أو بلاستيك بسعر 11 جنيهًا.

كيس مكرونة 800 وزنها جم بسعر 10.5 جنيه.

كيس مكرونة وزنها 400 جم بسعر 5.25 جنيه.

نصف كيلو فول معبأ بسعر 7.50 جنيه.

علية مسلى صناعي وزنها 800 جم بسعر 30 جنيهًا.

كيس شاي ناعم 4وزنه 0 جم بسعر 3.50 جنيه.

كيس صلصة 300 جم بسعر 6 جنيهات.

علية تونة مفتتة وزن 140 جرامًا بسعر 12 جنيهًا.

علبة مربى أنواع 350 جرامًا بسعر 14 جنيهًا.

جبنة تتراباك 250 جم بسعر 7.50 جنيه.

جبنة تتراباك 500 جم بسعر 14 جنيهًا.

كيس مسحوق أتوماتيك وزنه 800 كجم بسعر 20 جنيهًا.

مسحوق عادي يدوي 800 جم بسعر 10.50 جنيه.

صابون غسيل 125 جم بسعر 2.25 جنيه.

صابون تواليت 125 جم بسعر 6.50 جنيه.

لبن جاف 125 جم بسعر 20 جنيهًا.

خل 5% 900 ملي بسعر 5 جنيهات.

کیس ملح طعام 300 جم بسعر جنيه واحد.

طحينة بيضاء ظرف 140 جرامًا بسعر جنيهين.

قهوة سريعة الذوبان 18 جم بسعر 3 جنيهات.

علبة مرقة دجاج 8 مكعبات بسعر 5.25 جنيه.

بار حلاوة طحينية سادة 40 جم بسعر جنيهين.

کیس سائل غسيل أواني 80 جم بسعر جنيهين.

بسكويت يويوز سادة بجنيه واحد.

بسكويت يويوز ويفر أنواع بسعر جنيهين.

بسكويت تومورو أنواع 3 جنيهات.

بسكويت بوو أنواع 3 جنيهات.