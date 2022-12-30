الجمعة 30 ديسمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

أسعار السلع التموينية لشهر يناير 2023

سلع تموينية
سلع تموينية

أسعار السلع التموينية لشهر يناير 2023.. من الموضوعات التى ارتفعت نسب ومعدلات البحث عنها عبر البحث “جوجل” بالتزامن مع  انتهاء العام الميلادى 2022 وبداية العام الجديد 2023.

“الدستور” يرصد في السطور التالية تفاصيل أسعار السلع.

أسعار السلع التموينية لشهر يناير 2023

وتوافقت القيمة البيعية للسلعة لـ شهر يناير 2023 مع نفس قيمة بيعها للمستهلك أو نفس سعر السلعة تلك التى يحصل عليها  المواطن من خلال بطاقات التموين  لشهر ديسمبر 2022، وذلك وفقًا لما نشرته وزارة التموين والتجارة الداخلية عبر حسابها بمواقع التواصل الإجتماعى وجاءت كالآتى :

سعر زيت خليط 800 مللي بسعر 25 جنيهًا.

سعر كيلو سكر معبأ بسعر 10.5 جنيه.

نصف كيلوا عدس مجروش بسعر 12 جنيهًا.

كيلوا أرز معبأ بسعر 10.50 جنيه.

كيلوجرام الدقيق المعبأ ورقي أو بلاستيك بسعر 11 جنيهًا.

كيس مكرونة 800 وزنها  جم بسعر 10.5 جنيه.

كيس مكرونة وزنها  400 جم بسعر 5.25 جنيه.

نصف كيلو فول معبأ بسعر 7.50 جنيه.

علية مسلى صناعي وزنها  800 جم بسعر 30 جنيهًا.

كيس شاي ناعم 4وزنه 0 جم بسعر 3.50 جنيه.

كيس صلصة 300 جم بسعر 6 جنيهات.

علية تونة مفتتة وزن 140 جرامًا بسعر 12 جنيهًا.

علبة مربى أنواع 350 جرامًا بسعر 14 جنيهًا.

جبنة تتراباك 250 جم بسعر 7.50 جنيه.

جبنة تتراباك 500 جم بسعر 14 جنيهًا.

23 مليون رسالة.. إجراء جديد من «التموين» لأصحاب البطاقات التموينية

الزيت بـ 30 والأرز بـ14.. قائمة أسعار التموين يناير 2023

كيس مسحوق أتوماتيك وزنه 800 كجم بسعر 20 جنيهًا.

مسحوق عادي يدوي 800 جم بسعر 10.50 جنيه.

صابون غسيل 125 جم بسعر 2.25 جنيه.

صابون تواليت 125 جم بسعر 6.50 جنيه.

لبن جاف 125 جم بسعر 20 جنيهًا.

خل 5% 900 ملي بسعر 5 جنيهات.

کیس ملح طعام 300 جم بسعر جنيه واحد.

طحينة بيضاء ظرف 140 جرامًا بسعر جنيهين.

قهوة سريعة الذوبان 18 جم بسعر 3 جنيهات.

علبة مرقة دجاج 8 مكعبات بسعر 5.25 جنيه.

بار حلاوة طحينية سادة 40 جم بسعر جنيهين.

کیس سائل غسيل أواني 80 جم بسعر جنيهين.

بسكويت يويوز سادة بجنيه واحد.

بسكويت يويوز ويفر أنواع بسعر جنيهين.

بسكويت تومورو أنواع 3 جنيهات.

بسكويت بوو أنواع 3 جنيهات. 

أسعار السلع التموينية العام الجديد 2023 شهر يناير 2023 بطاقات التموين العام الميلادى 2022

رئيس التحرير

وائل لطفي

الاستثمار فى صناعة الوجدان

الأكثر قراءة

«إكسترا نيوز»: التصدى لمحاولة استهداف قوة أمنية بمحيط مسجد الصالحين بالإسماعيلية

«إكسترا نيوز»: أنباء عن التصدى لمحاولة استهداف قوة أمنية بمحيط مسجد الصالحين ومقتل أحد العناصر الإرهابية

أسعار السلع التموينية لشهر يناير 2023

فسخ خطوبة «عريس الشبكة الفضة» بطنطا.. وكريم: «كله بسبب الترند»

مصرع شخص وإصابة أطفاله الثلاثة فى حادث سير بطريق «الإسكندرية ـ مطروح»

محمد صلاح يقود هجوم ليفربول أمام ليستر سيتى فى البريميرليج

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صفاء النجار

أحمد عبدالمعطى حجازى.. وقفات قاطعة وفواصل براح «2-3»

سارة شريف

إشارات من الاتحاد الأوروبى

ماجد حبته

لقاء نهاية العام.. والعام

د. محمد عفيفي

فرقة رضا

ماجد حبته

مئوية الاتحاد السوفيتى

القس رأفت رؤوف الجاولي

ميلاد السيد المسيح كأسلوب للحياة

د هند جاد

الجاهل يكره الحقيقة ويتجاهلها.. والأحمق يراها ويفهمها

خالد عكاشة

قراءة ألمانية مهمة للنظام العالمى الجديد «2»

صور

مناقشة رواية «اسمى مصطفى محمود» لوائل لطفى فى مكتبة «البلد»

مباراة الأهلى وسموحة في الدوري المصري

مباراة الزمالك والمقاولون العرب فى الدورى المصرى

محطة تل أبيب

المزيد

عدد سكان إسرائيل يرتفع إلى 9.6 مليون نسمة

رسميًا.. «الكنيست» يعتمد حكومة نتنياهو

الاحتلال يعتقل 3 مواطنين من المسجد الأقصى