إحباط محاولة لتهريب 603 أقراص مخدر عبر مطار الغردقة

نجح رجال جمارك مطار الغردقة الدولي في ضبط محاولة تهريب كمية من الأدوية المخدرة بالمخالفة لأحكام قانون مكافحة المخدرات رقم 182 لسنة 1960 وقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 وتعديلاته وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

وأثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين من دوسلدورف على طائره إير كايرو اشتبه مأمور اللجنة الجمركية بصالة الوصول في راكب ألماني الجنسية من أصل مصري قادم من ألمانيا أثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية..

وبتمرير حقائبه على جهاز الفحص بأشعة X-RAY تلاحظ وجود عبوات دوائية.

وتبين من التفتيش احتواء الحقائب على 61 شريطًا بإجمالي 603 أقراص مخدرة مصنوعة من مادة الأفيون و24 أمبولًا من مادة مخدرة و2 زجاجة زيت يشتبه أن تكون من مخدر الميرجوانا.

وقرر مدير عام جمارك الغردقة الدولي اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي رقم 40 لسنة 2022 بعد العرض على رئيس الإدارة المركزية لجمارك البحر الأحمر والمنطقة الجنوبية.

يأتي ذلك تنفيذًا لتعليمات الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية والمطارات وإحباط كافة محاولات التهريب الجمركي.