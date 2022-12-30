الجمعة 30 ديسمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

الشوط الأول.. البنك الأهلى يتقدم على المقاولون بهدفين مقابل هدف

البنك الأهلي
البنك الأهلي

انتهى الشوط الأول من مباراة البنك الأهلي والمقاولون العرب، على استاد القاهرة، بتقدم البنك بهدفين مقابل هدف، في ختام الجولة العاشرة للدوري الممتاز.

لم يمر غير 3 دقائق فقط، واستطاع عبدالرحمن "جبنة"، أن يحرز أول أهداف المقاولون العرب، من كرة مقوسة خارج منطقة الجزاء تمر من الجميع وتسكن الشباك.

وبعد هجوم مكثف، نجح كريم بامبو جناح البنك من إدراك التعادل لفريقه، من ضربة جزاء في الدقيقة الـ10.

ومن خطأ دفاعي فاضح للاعبي المقاولون العرب، ينجح رزاق سيسيه من تسجيل ثاني أهدف البنك الأهلي، في الدقيقة الـ34، عقب مساعدة من كريم بامبو بعدما مرر الكرة بكعب قدمه للمهاجم الإيفواري، الذي راوغ حارس الذئاب واضعا الكرة داخل المرمى.

ومنع القائم الأيمن هدف التعادل للمقاولون العرب، في الدقيقة الـ39، من كرة مقوسة خارج منطقة الجزاء، على رأس فاروقا نور الدين.


وكان البنك الأهلي بدأ المباراة بتشكيل مكون من

حراسة المرمى: محمد أبوجبل.

خط الدفاع: أحمد ياسين – محمود الجزائر – أحمد العش.

خط الوسط: إسحاقو يعقوبو – أحمد توفيق – أحمد سعيد - محمود قاعود.

خط الهجوم: كريم بامبو – أسامة فيصل – رزاق سيسيه.

 

فيما جاء تشكيل المقاولون العرب على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمود أبو السعود.

خط الدفاع: أحمد علاء – فاروقا نور الدين – عمر فايد.

خط الوسط: لويس إدوارد – محمد رزق – محمد مجلي – عبد الرحمن خالد – جوزيف أوشايا.

خط الهجوم: محمد سالم – جون أوكلي.


ويحتل البنك الأهلي المركز السابع عشر برصيد 6 نقاط، أما المقاولون العرب، فيحل سابعا برصيد 12 نقطة.

يدير المباراة علي السعيد حكما للساحة، ويعاونه عدي عيد حكم مساعد أول وطارق مصطفى حكم مساعد ثان، ومحمد إبراهيم الدسوقي حكما رابعا، ومعهم محمود عاشور حكم فيديو ومحمود عبدالسميع مساعد حكم فيديو.

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رئيس التحرير

وائل لطفي

الاستثمار فى صناعة الوجدان

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