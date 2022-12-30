انطلاق فعاليات صالون التنسيقية لمناقشة محاور «العدالة الثقافية» (فيديو)

انطلقت، منذ قليل، فعاليات صالون تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بعنوان "العدالة الثقافية"، وذلك في إطار فعاليات التنسيقية لمناقشة القضايا المطروحة ضمن الحوار الوطني.

ويتناول الصالون مناقشة عدة محاور، منها تفعيل دور قصور الثقافة وتطويرها، ومفهوم العدالة الثقافية، والاهتمام بالتوعية الثقافية، فضلاً عن الاستراتيجية الخاصة بالمنظومة الثقافية للدولة المصرية 2015 -2030، ورصد معوقات تطبيق استراتيجية المنظومة الثقافية، بالإضافة إلى مسئولية الأحزاب السياسية والمجتمع المدني تجاه تحقيق هذه الاستراتيجية بالتعاون مع الحكومة.

ويدير الصالون النائبة نشوى الشريف، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ويشارك في الصالون كل من؛ الدكتور محمود مسلم الكاتب الصحفي، رئيس لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ، الدكتور أحمد مجاهد، مقرر مساعد لجنة الثقافة والهوية الوطنية بالحوار الوطني، النائبة سها سعيد، عضو مجلس الشيوخ وأمين سر تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، النائبة هيام الطباخ عضو مجلس النواب ومنسق ورشة قصور الثقافة بالتنسيقية.

يذكر أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أعلنت عن إطلاق سلسلة من الصالونات النقاشية، تبث مباشرة على الصفحة الرسمية للتنسيقية، مع المتخصصين من كل التيارات والاتجاهات حول القضايا التي يتم طرحها في الحوار الوطني.