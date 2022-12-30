رسميًا.. السماح لجماهير الأهلى بدخول أدوات التشجيع أمام بيراميدز باستاد القاهرة

أعلن مجلس إدارة النادي الأهلي، مساء اليوم الجمعة، نقل مباراة الفريق الأول لكرة القدم مع بيراميدز والمقرر إقامتها في الجولة 11 إلى ستاد القاهرة الدولي.

ويلتقي الأهلي مع بيراميدز في السابعة مساء الأثنين المقبل ضمن منافسات الجولة 11 من بطولة الدوري.

ونشر الأهلي عبر موقعه الرسمي، مؤكدًا أنه قد تمت الموافقة على نقل مباراة بيراميدز إلى استاد القاهرة بدلًا من ملعب الأهلي WE السلام وذلك بعدما نجحت الجهود التي بذلها مجلس الإدارة برئاسة محمود الخطيب مع كافة الجهات المعنية.

وأضاف النادي أن لجنة المباريات ستقوم بالتواصل والتنسيق حاليًّا مع الجهات القائمة على تنظيم المباراة لتيسير عمليات الدخول بالنسبة لجماهير الأهلي واصطحاب أدوات التشجيع التي تم الاتفاق عليها بموافقة الجهات الأمنية.

ويحتل الأهلي المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 24 نقطة وبفارق الأهداف خلف الزمالك المتصدر، بينما يقع بيراميدز في المركز الرابع برصيد 20 نقطة.