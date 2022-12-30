الجمعة 30 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

أفلام عربية وأجنبية.. اعرف الأفلام المعروضة فى ليلة رأس السنة 2023

ليلة رأس السنة 2023
ليلة رأس السنة 2023

تزامنًا مع اقتراب العام 2022 من نهايته، يحرص العديد من الأشخاص على الاحتفال بليلة رأس السنة في السينما، فدائمًا ما يتجه البعض لمشاهدة بعض الأعمال السينمائية التي تعرض في تلك الليلة، لذا نستعرض لكم أهم أفلام رأس السنة 2023 المتوفرة في السينمات.

الأفلام المعروضة في ليلة رأس السنة 2023

في السطور التالية يقدم "الدستور" أهم الأفلام المعروضة في السينما خلال ليلة رأس السنة وإجازة نصف العام.

فيلم الجميل إخصائي تجميل

شهدت السينمات المصرية، الأربعاء الماضي، طرح فيلم “الجميل إخصائي تجميل” بطولة نجم الكوميديا محمد هنيدي.

وتدور أحداث العمل حول دكتور نبيل إخصائي التجميل، ومن خلال عيادته الذي يعمل بها يتعرض للعديد من المواقف، ويسرد العمل عددا من المواقف الكوميدية المميزة.

 

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فيلم إتنين للإيجار من  أفلام رأس السنة 2023

ويشهد فيلم “إتنين للإيجار”، مشاركة كل من بيومي فؤاد، خالد الصاوي في دور البطولة.

وتدور أحداث الفيلم في إطار من الكوميديا، حيث يسرد الفيلم قصة بحث عاطلين، صفيحة وحمادة؛ عن فرصة عمل مناسبة لكسب قوت يومهما، حيث يقرران عرض أنفسهما للإيجار على من يدفع لهما لتلبية مطالبه كوسيلة لكسب الرزق.

فيلم المطاريد في رأس السنة 2023

"المطاريد" فيلم من بطولة أحمد حاتم، وهو عمل كوميدي يعرض في موسم أفلام رأس السنة 2023، تدور أحداثه حول شخص يدعى صلاح، والذي يعود من الولايات المتحدة بعد وفاة والده لاستلام ميراثه، حيث يسعى لبيع الأملاك التي تتضمن نادي كرة قدم، ويسرد الفيلم عددا من المواقف الكوميدية.

 فيلم أخي فوق الشجرة في رأس السنة 

ويشهد موسم أفلام رأس السنة 2023، عودة الفنان رامز جلال لساحة السينما من خلال فيلم أخي فوق الشجرة، حيث يحكي الفيلم قصة شاب انطوائي يدعى علاء، الذي يعيش حياة صحية منظمة، لكن سرعان ما تنقلب حياته رأسًا على عقب، خاصة بعد دخول توأمه إلى حياته.

فيلم شلبي أفلام رأس السنة 2023

ويشارك كريم محمود عبدالعزيز في موسم أفلام رأس السنة 2023، من خلال فيلم شلبي، الذي يسرد قصة شاب يدعى صابر، والذي يعمل ببيت رعب في أحد الملاهي، ويحقق صابر حلمه بتصميم دمية ماريونيت يطلق عليها اسم شلبي، وسرعان ما يخوض صابر أحداثًا مشوقة رفقة أصدقائه وجيرانه، أثناء تحضير عرض للدمى وسعيهم لتحقيق الشهرة.

 فيلم Avatar: The Way of Water في رأس السنة

ويشهد موسم أفلام رأس السنة 2023، طرح فيلم Avatar: The Way of Water، وذلك بعد غياب طويل، والتي تدور أحداثه حول جيك سولي وعائلته الجديدة التي تشكلت على كوكب باندورا، وسرعان ما يواجه كوكب باندورا تهديدا جديدا، لذلك يبدأ سولي في تكوين جيش جديد لمواجهة هذا الخطر لحماية شعبه وعائلته.

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