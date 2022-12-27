وداعًا للحيرة.. أرخص 5 أماكن لقضاء ليلة رأس السنة 2023

أيام قليلة تفصلنا عن بداية العام الجديد2023، والذي يبدأ باحتفالات رأس السنة الميلادية والتي يسعى الكثيرون لقضائها فيما يعرف بـ"خروجة رأس السنة"، وارتفعت عمليات البحث مؤخرًا عبر محركات البحث ومواقع التواصل الاجتماعي، عن أماكن "الخروجات" بأرخص الأسعار.

«الدستور» يرصد في التقرير التالي أفضل الأماكن لقضاء ليلة رأس السنة 2023

«محمية وادي دجلة المعادي ومواعيدها»

داخل هذه المحمية، يوجد الزواحف المهددة بالانقراض والثعالب والأرانب البرية، والكثير من الحيوانات والطيور وتبدأ المحمية في استقبال زوارها طوال أيام الأسبوع من الساعة 7 صباحاً وحتى الساعة 6 مساءً وفي حالة شعورك بالملل، يمكنك ركوب الدراجات، أو تسلق الجبال لتعيش مغامرة جديدة مع من تحب، والعديد من المترددين على هذه المحمية يقومون ب إحضار أشهي الأكلات المشوية لتستمتع بالأكل وسط الطبيعة الجبلية والمناظر الطبيعية الخلابة.

«الريف العربي وسعر تذكرة الدخول»

تقع قرية الريف العربي على طريق محاجر بني سويف، أبو النمرس بالجيزة، وهي قرية تناسب جميع العائلات التي ترغب في قضاء داي يوز مليء بالمرح والنشاط.

تضم القرية مجموعة كبيرة من البرامج الترفيهية والأنشطة المختلفة مثل: ركوب الخيل والجمال، الملاهي الترفيهية، دور السينما، الألعاب الكهربائية، اللعب بالألوان والصلصال، وأيضاً حمامات السباحة. أما عن أسعار التذاكر:

250 سعر دخول الفرد البالغ.

125 سعر دخول الأطفال.

«شارع المعز»

تبدأ جولتك في شارع المعز، لتجد نفسك أمام مسجد الحكم بأمر الله (مسجد الحسين)، لتلتقي بباب زويلة وبعض المحلات المشهورة بالتحف والإكسسوارات الفضية التي تجسد التراث الإسلامي والحضارة الفرعونية، كما يمكنك استكمال جولتك في المطاعم الشرقية التي تقدم أشهى الأكلات المصرية الأصيلة.

ويعتبر شارع المعز من أكبر الشوارع في القاهرة، حيث يضم أكبر متحف للآثار الإسلامية، وعدد كبير من المساجد الأثرية، القصور، بوابتين، محلات الحرف اليدوية التقليدية، ومجموعة أخرى من أروع آثار مدينة القاهرة، ولا توجد رسوم لدخول الشارع، فهو متاح مجاناً لأي مواطن مصري أو سائح أجنبي.

«كورنيش النيل»

من أشهر الأماكن في القاهرة التي يتوجه لها أغلب الناس للخروج والاحتفال، وركوب المراكب النيلية، للاحتفال كما يوجد بوسط البلد المقاهي والمطاعم أيضًا.

«داون تاون قطامية»

هو مول مفتوح يحتوى على حوالي 130 محل و 50 مطعم وكافيه، ويتاح به أماكن كثيرة مفتوحة للتصوير.