الجمعة 30 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الكرازة

غدًا.. البابا تواضروس يترأس احتفالات رأس السنة فى الإسكندرية

البابا تواضروس الثاني
البابا تواضروس الثاني

يترأس  قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، مساء غد السبت ليلة رأس السنة الميلادية، بالكاتدرائية المرقسية بالإسكندرية.

ومن المقرر مشاركة الآباء أساقفة العموم المشرفين على القطاعات الرعوية بالإسكندرية الأنبا بافلي المنتزه،  والأنبا إيلاريون غرب الإسكندرية، والأنبا هرمينا شرق الإسكندرية، إلى جانب مشاركة كهنة الكاتدرائية.
 

وتستعد الكنائس المسيحية، غدا السبت، للاحتفال بأعياد رأس السنة والكريسماس في الكنائس المسيحية المختلفة، إذ بدأت الكنائس في التزيين ووضع شجرة الكريسماس بشكلها المعتاد في الكنيسة، تكسوها الزينة المعتاد عليها بألوانها الباهية.

- تخصيص ركن لبناء المذود

كما اعتادت الكنائس على تخصيص ركن من أركان الكنيسة لبناء «المذود» وهى محاكاة لشكل المكان الذي ولد فيه السيد المسيح.

 وكشفت مصادر كنسية مطلعة في تصريحات خاصة لـ«الدستور»، عن تفاصيل احتفالات الكنائس بأعياد الكريسماس ورأس السنة الميلادية، مشيرة إلى أن الكنائس المسيحية نسقت مع الكشافة الكنسية للمساهمة في تنظيم الكنائس أثناء الاحتفال، والذي يختتم بالتسبحة الكيهكية ثم القداس الإلهي.

وتابعت المصادر الكنسية، أن الكنائس بدأت في تطبيق عدة أنظمة تأمينية، فقامت بنشر الكاميرات في مختلف نواحي وأرجاء الكنائس بإيبارشيتها المختلفة ووضع فاصل خشبي بين بوابة الكنيسة ومحطات تفتيش الزائرين، بالإضافة إلى وضع أبواب إلكترونية أمام الكنائس مع ضرورة إبراز بطاقة الرقم القومي والاستعانة بالشرطة النسائية خلال الاحتفالات، مع منع وقوف السيارات بمحيط الكنائس ومقر مطرانيات الأساقفة بالإيبارشيات، تزامنًا مع الاحتفالات بأعياد رأس السنة الميلادية، وعيد الميلاد المجيد.

- أعلام مصر تزين الكنائس 

بينما وضعت كنائس مصر المختلفة اللمسات النهائية لاستعداداتها للاحتفال بمناسبة رأس السنة وأعياد الميلاد المجيد، إذ اكتست عدد من الكنائس بأعلام مصر والتي زينت جدرانها من الخارج وعمل سرادق بها لتسهيل عملية الدخول والخروج، كما تم وضع حواجز حديدية محيط الكنيسة بجانب البوابات الإلكترونية لتأمين عملية الدخول والخروج.

اسة البابا تواضروس الثاني احتفالات الكنائس احتفالات رأس السنة احتفالات راس البابا تواضروس الثان الأنبا إيلاريون البابا تواضروس الثاني

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