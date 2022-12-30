الجمعة 30 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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مراسل «القاهرة الإخبارية» من برلين: الحرب الروسية الأوكرانية غيّرت حسابات ألمانيا

جريدة الدستور

قال عربي مرزوق، مراسل قناة «القاهرة الإخبارية» من العاصمة الألمانية برلين، إن ألمانيا كانت لديها أهداف عديدة من رئاستها مجموعة السبع، لكن ما تحقق على أرض الواقع كان مختلفًا تمامًا عن تلك الأهداف.

وأضاف مرزوق خلال ظهوره عبر «جولة المراسلين»، المُذاعة عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، أن ألمانيا كانت تستهدف أن تعمل مجموعة السبع على أساس الحياد المناخي عالميًا، قبل أن تقع الحرب الروسية الأوكرانية وتنقلب الأمور رأسًا على عقب.

وتابع أنه مع وقوع الحرب، تغيرت دفة الدول السبع تمامًا، وتحول الحياد إلى دعم واضح لأوكرانيا ماليًا وعسكريًا، مع محاولة لمحاصرة روسيا تمامًا، من أجل وقف الحرب الروسية الأوكرانية.

وأشار إلى أن ألمانيا نجحت في إقناع الدول السبع بدعم أوكرانيا ماليًا وعسكريًا ومحاصرة روسيا، موضحًا أن اليابان التي ستترأس مجموعة السبع بداية من يناير المقبل ستخطو نفس خطى ألمانيا في دعم الجانب الأوكراني.

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