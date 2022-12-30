الجمعة 30 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

«شكرًا لدعمكم».. رسالة ميرهان حسين لجمهورها فى العام الجديد

ميريهان حسين
ميريهان حسين

أعربت الفنانة ميرهان حسين، عن سعادتها بحلول العام الجديد، مشيرة إلى أن عام 2022 كان مليئًا بالأحداث الجيدة بالنسبة لها.

وعن أمنياتها في العام الجديد، قالت لـ«الدستور»: «أتمنى التوفيق في اختياراتي الفنية، وأن أحظى بإشادة الجمهور، كما أتمنى النجاح في حياتي الشخصية».

وفيما يخص غيابها عن الأعمال السينمائية، صرحّت ميرهان: «عُرِضَ عليّ أدوار وشخصيات عديدة في السينما، لكنني لم أجد نفسي في هذه الأعمال رغم تنوعها، وأنتظر اللحظة والعمل المناسبين».

ووجهت رسالة للجمهور مفادها: «أوّد أن أشكر الجمهور على دعمهم الكامل لي، كما أتوجه بالشكر لكل من دعمني ولو برسالة، فأنا أقدِّر الجمهور، خاصةً من يمنحني طاقة إيجابية تجعلني أُكمل مسيرتي الفنية بشكل أفضل، وأحرص طوال الوقت على إرضاء الجمهور بأعمالٍ ذات قيمة فنية مفيدة لهم».

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